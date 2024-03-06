Корпорация МСП профинансирует малый производственный бизнес на 4,5 млрд рублей

«Программа льготного лизинга, которая реализуется в рамках национального проекта, активно масштабируется, и все большее количество производств получит новое оборудование. При помощи программы будут открыты новые рабочие места, расширится линейка выпускаемой продукции, вырастут годовые обороты предприятий. Также в прошлом году программа льготного лизинга была запущена в новых регионах. По ней бизнес получил оборудование в лизинг на 119 млн руб.», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.