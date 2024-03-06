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Корпорация МСП профинансирует малый производственный бизнес на 4,5 млрд рублей

Корпорация МСП профинансирует малый производственный бизнес на 4,5 млрд рублей

6 марта 2024, 12:00
Фото: 1MI
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» представители малого производственного бизнеса в 2024 году получат льготное финансирование для лизинг оборудования на сумму 4,5 млрд рублей.

Заявку можно подать через спецсервис на цифровой платформе МСП.РФ, выдачу производит «МСП Лизинг». Об этом пишет ТАСС.

«Программа льготного лизинга, которая реализуется в рамках национального проекта, активно масштабируется, и все большее количество производств получит новое оборудование. При помощи программы будут открыты новые рабочие места, расширится линейка выпускаемой продукции, вырастут годовые обороты предприятий. Также в прошлом году программа льготного лизинга была запущена в новых регионах. По ней бизнес получил оборудование в лизинг на 119 млн руб.», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В 2023 году российские предприниматели, представители малого бизнеса, получили в рамках льготной программы 2,4 млрд рублей под 6% годовых для приобретения отечественного оборудования и 8% годовых для зарубежного.

В прошлом году больше всего лизингового финансирования привлекли предприниматели из Санкт-Петербурга — 211 млн рублей, из Московской области — 195 млн рублей, из Москвы — 121 млн рублей, а также бизнесмены из Нижегородской, Тульской, Владимирской областей и Пермского края.

Напомним, что нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», в рамках которого и осуществляется льготное субсидирование субъектов малого предпринимательства для приобретения производственных мощностей, создан по инициативе Владимира Путина, куратором проекта назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Предприниматель может получить льготное лизинговое финансирование на сумму от 500 тысяч рублей до 50 млн рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. Осуществление платежей начнется после поставки производственных мощностей. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составит 0% от стоимости оборудования.

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