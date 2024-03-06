Корпорация МСП профинансирует малый производственный бизнес на 4,5 млрд рублей

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Заявку можно подать через спецсервис на цифровой платформе МСП.РФ, выдачу производит «МСП Лизинг». Об этом пишет ТАСС.
«Программа льготного лизинга, которая реализуется в рамках национального проекта, активно масштабируется, и все большее количество производств получит новое оборудование. При помощи программы будут открыты новые рабочие места, расширится линейка выпускаемой продукции, вырастут годовые обороты предприятий. Также в прошлом году программа льготного лизинга была запущена в новых регионах. По ней бизнес получил оборудование в лизинг на 119 млн руб.», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В 2023 году российские предприниматели, представители малого бизнеса, получили в рамках льготной программы 2,4 млрд рублей под 6% годовых для приобретения отечественного оборудования и 8% годовых для зарубежного.
В прошлом году больше всего лизингового финансирования привлекли предприниматели из Санкт-Петербурга — 211 млн рублей, из Московской области — 195 млн рублей, из Москвы — 121 млн рублей, а также бизнесмены из Нижегородской, Тульской, Владимирской областей и Пермского края.
Напомним, что нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», в рамках которого и осуществляется льготное субсидирование субъектов малого предпринимательства для приобретения производственных мощностей, создан по инициативе Владимира Путина, куратором проекта назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Предприниматель может получить льготное лизинговое финансирование на сумму от 500 тысяч рублей до 50 млн рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. Осуществление платежей начнется после поставки производственных мощностей. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составит 0% от стоимости оборудования.