Истомин: 80% жителей России признают влияние блогеров на общественное мнение

Как заявил Адам Ачмиз, заслуженный артист Республики Адыгея, блогер-обозреватель, выпускник «Мастерской новых медиа», блогинг является социально значимым профессиональным направлением. При этом авторы таких источников могут рассказывать не только о том, что лежит в сфере их личных интересов, но и о жизни и культуре своего региона.