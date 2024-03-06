Истомин: 80% жителей России признают влияние блогеров на общественное мнение

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В рамках «Медиапотока» Кирилл Истомин обсудил с блогерами развитие блогосферы в Российской Федерации. При этом были представлены результаты исследования, проведенного социологами из агентства «Вебер» — проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Отметим, организаторами «Медиапотока» являются Минобрнауки, «Диалог» и Росатом, пишет 56orb.ru.
Исследование показало, что 79 процентов жителей России узнают актуальные новости из блогов. Это свидетельствует о том, что в эпоху постправды блогосфера превращается в экосистему высокого уровня доверия. Как правило, пользователи интернета отдают предпочтение информационным ресурсам конкретных блогеров, используя их в качестве источников независимых оценок и мнений.
80 процентов респондентов занимают позицию, что блогеры влияют на общественное мнение. В связи с этим им важно помнить о той ответственности, которую они несут перед своей аудиторией, прокомментировал Кирилл Истомин. При этом он назвал достоверность социальным капиталом современности.
Автор канала «Лука Ебков», ресторатор и соучредитель компании Stereo People Group Андрей Третьяков также обратил внимание, что блогер должен отвечать за ту информацию, которую он транслирует. Он напомнил, что раньше популярностью пользовались анонимные каналы. Современные пользователи практически не доверяют таким источникам. Они считают, что автор должен нести личную ответственность за свои слова. Блогеры должны дорожить своей репутацией, подытожил Третьяков.
Наряду с тщательной проверкой данных авторы блогов должны следить за трендами и алгоритмами. На это обратил внимание Алексей Костыркин, блогер топ-6 авторов ВК по версии Brand Analytics за 2023 год с ежемесячным охватом свыше 50 млн пользователей, выпускник «Мастерской новых медиа».
Как заявил Адам Ачмиз, заслуженный артист Республики Адыгея, блогер-обозреватель, выпускник «Мастерской новых медиа», блогинг является социально значимым профессиональным направлением. При этом авторы таких источников могут рассказывать не только о том, что лежит в сфере их личных интересов, но и о жизни и культуре своего региона.