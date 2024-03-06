Готовый бизнес. В Омске за 3 миллиона продают парк аттракционов у «Континента»

Продавец отметил, что бизнес является прибыльным и оформлен по всем правилам, а также стоит на учете в Гостехнадзоре. Владелец обещает предоставить будущему преемнику финансовую отчетность за последние 2 года работы и готов лично объяснить все тонкости.