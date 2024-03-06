Готовый бизнес. В Омске за 3 миллиона продают парк аттракционов у «Континента»

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Владелец парка аттракционов «Луна-парк» у ТЦ «Континент» выставил бизнес на продажу на популярном сайте бесплатных объявлений. Свое дело он готов продать за 3 300 000 рублей, но это не окончательная цена — возможен торг.
Продавец отметил, что бизнес является прибыльным и оформлен по всем правилам, а также стоит на учете в Гостехнадзоре. Владелец обещает предоставить будущему преемнику финансовую отчетность за последние 2 года работы и готов лично объяснить все тонкости.
Среди оборудования, которое перейдет в собственность покупателя: большой надувной батут, надувной бассейн, автодром с электромобилями разного формата, тарзанка, карусели и многое другое. При желании, как отмечает авто объявления, зимой здесь можно залить каток.