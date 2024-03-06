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В Омске за 3 миллиона продают парк аттракционов у «Континента»

Готовый бизнес. В Омске за 3 миллиона продают парк аттракционов у «Континента»

6 марта 2024, 11:19
Фото: 1MI

В Омске за 3 миллиона продают парк аттракционов у «Континента»

В объявлении о продаже владелец парка отметил, что бизнес приносит стабильную прибыль и зарегистрирован по всем правилам.

Владелец парка аттракционов «Луна-парк» у ТЦ «Континент» выставил бизнес на продажу на популярном сайте бесплатных объявлений. Свое дело он готов продать за 3 300 000 рублей, но это не окончательная цена — возможен торг.

Продавец отметил, что бизнес является прибыльным и оформлен по всем правилам, а также стоит на учете в Гостехнадзоре. Владелец обещает предоставить будущему преемнику финансовую отчетность за последние 2 года работы и готов лично объяснить все тонкости.

Среди оборудования, которое перейдет в собственность покупателя: большой надувной батут, надувной бассейн, автодром с электромобилями разного формата, тарзанка, карусели и многое другое. При желании, как отмечает авто объявления, зимой здесь можно залить каток.

Фото: Скриншот "Авито"
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#Омск#Продажа#Новости#Аттракцион#Аттракционы#Продавец#Продажа бизнеса#Анастасия Баянова#Парк аттракционов
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