Франция сократит число зрителей на открытии Олимпийских игр в Париже

Вместо первоначально запланированных 600 тысяч человек, мероприятие сможет посетить лишь 326 тысяч гостей. Предполагается, что 220 тысяч человек получат бесплатные билеты, в то время как 104 тысячи смогут приобрести их для наблюдения за открытием Игр на берегу реки Сена, пишет pravda.ru.