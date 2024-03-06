Франция сократит число зрителей на открытии Олимпийских игр в Париже

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
Вместо первоначально запланированных 600 тысяч человек, мероприятие сможет посетить лишь 326 тысяч гостей. Предполагается, что 220 тысяч человек получат бесплатные билеты, в то время как 104 тысячи смогут приобрести их для наблюдения за открытием Игр на берегу реки Сена, пишет pravda.ru.
Дарманен обосновал такое решение ограниченным пространством и необходимостью обеспечить каждому зрителю требуемую площадь в 3 квадратных метра. Кроме того, заявленное сокращение связано с нежеланием президента страны демонтировать книжные киоски, которые могут мешать обзору.
В этом году открытие Олимпийских игр впервые состоится на открытой территории, что потребует большей внимательности и концентрации со стороны правоохранительных органов Франции. Жеральд Дарманен отметил, что в радиусе 150 километров над Парижем будет закрыто воздушное пространство, а в обеспечении безопасности участвуют более 45 тысяч полицейских.