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Франция сократит число зрителей на открытии Олимпийских игр в Париже

6 марта 2024, 08:56
Глава Министерства иностранных дел Франции Жеральд Дарманен объявил о том, что на открытии летних Олимпийских игр 26 июля в Париже число зрителей будет сокращено в два раза.

Вместо первоначально запланированных 600 тысяч человек, мероприятие сможет посетить лишь 326 тысяч гостей. Предполагается, что 220 тысяч человек получат бесплатные билеты, в то время как 104 тысячи смогут приобрести их для наблюдения за открытием Игр на берегу реки Сена, пишет pravda.ru.

Дарманен обосновал такое решение ограниченным пространством и необходимостью обеспечить каждому зрителю требуемую площадь в 3 квадратных метра. Кроме того, заявленное сокращение связано с нежеланием президента страны демонтировать книжные киоски, которые могут мешать обзору.

В этом году открытие Олимпийских игр впервые состоится на открытой территории, что потребует большей внимательности и концентрации со стороны правоохранительных органов Франции. Жеральд Дарманен отметил, что в радиусе 150 километров над Парижем будет закрыто воздушное пространство, а в обеспечении безопасности участвуют более 45 тысяч полицейских.

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