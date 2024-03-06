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«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» планируют поздравить жительниц субъектов РФ

«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» планируют поздравить жительниц субъектов РФ

6 марта 2024, 16:37
Фото: ER.RU
8 марта «Единая Россия» при содействии «Молодой Гвардии» будет поздравлять всех россиянок, многодетных мам, матерей, супруг и дочерей служащих в зоне спецоперации бойцов, а также женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтерских миссий партии с Международным женским днем.

В преддверии праздника секретарь генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что сейчас женщины задействованы абсолютно во всех сферах жизни. Как сообщает mkset.ru, в «Единой России» также растет представительство прекрасной половины человечества среди секретарей первичных отделений партии, волонтеров, депутатов разного уровня. Турчак подчеркнул, что исключительно на хрупкие женские плечи ложится забота о многом в современной России, в том числе и в партии, и поблагодарил россиянок за ежедневно проявляемые ими человечность, сострадательность и милосердие.

В штабах общественной поддержки, которые по инициативе ЕР заработали в 77 субъектах РФ, стартует акция «Твоя весна». Жены, матери и дочери военнослужащих смогут побывать на творческих занятиях, психологических тренингах и профессиональных фотосессиях. Стоит отметить, что в нескольких регионах на площадке штабов откроются выставки фотографий «Героини тыла» о женщинах-волонтерах.

Кроме того, при участии ЕР будет проходить Неделя женского здоровья — комплекс консультаций, лекций и тренировок, приуроченных к проведению всероссийского зимнего марафона «Сила России».

Во многих городах активисты из числа членов «Единой России» и МГЕР будут вручать россиянкам букеты и открытки с поздравлениями на 8 Марта.

Согласно комментарию председателя «Молодой Гвардии Единой России» Антона Демидова, в рамках такой инициативы женщинам подарят десятки тысяч цветов. Он пообещал, что поздравления обязательно получат женщины из семей наших героев, защищающих нашу страну в зоне спецоперации, а также женщины-врачи, в том числе и те, которые трудятся в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах Луганской народной республики.

Как сообщает сайт ER.RU, молодогвардейцы передадут букеты и подарки проводницам поездов дальнего следования, которые 8 марта отправятся с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов столицы.

«8 Марта — праздник, в который мы традиционно поздравляем наших прекрасных женщин. И к этому дню „Единая Россия“ организует в Омской области большое количество мероприятий. Помимо традиционных концертов в районных и городских домах культуры, будут проведены акции „Спасибо маме за сына — Героя!“, „Автоледи“ совместно с ГИБДД, „Вам, любимые!“.

В Омске жен, матерей и дочерей наших защитников мы пригласим на спектакль. Тех, кто не сможет прийти, поздравим на дому», — рассказал секретарь Омского регионального отделения «Единой России», губернатор Омской области Виталий Хоценко.

#Общество
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