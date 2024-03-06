«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» планируют поздравить жительниц субъектов РФ

В преддверии праздника секретарь генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что сейчас женщины задействованы абсолютно во всех сферах жизни. Как сообщает mkset.ru, в «Единой России» также растет представительство прекрасной половины человечества среди секретарей первичных отделений партии, волонтеров, депутатов разного уровня. Турчак подчеркнул, что исключительно на хрупкие женские плечи ложится забота о многом в современной России, в том числе и в партии, и поблагодарил россиянок за ежедневно проявляемые ими человечность, сострадательность и милосердие.