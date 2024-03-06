Диагноз «ГСД» и как с ним бороться?

Posted 6 марта, 10:49
Published 6 марта, 10:49
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
«Диагноз „гестационный сахарный диабет“ выставляется беременной женщине, в случае если показатель глюкозы венозной крови хотя бы один раз превышает цифру в 5,1 м/моль на литр, — говорит заведующая отделением гинекологии БСМП-2 Юлия Заводова. — В этом отношении насторожены и врачи-гинекологи и врачи-эндокринологи, так как повышенный сахар матери может в конечном итоге сказаться на здоровье ее ребенка».
Что нужно сделать еще до сдачи первых анализов любой беременной женщине?
— пересмотреть рацион питания: отказаться от злоупотребления сладкими напитками и кондитерскими изделиями;
— вести достаточно активный уровень жизни.
А если среди прямых родственников будущей мамы есть люди, страдающие от эндокринологических болезней (например, сахарного диабета), или она сама страдает от лишнего веса, то настороженность должна быть вдвое выше.
Когда обращаться к врачу?
— если беременная женщина испытывает постоянную жажду, сухость во рту.
Что делать, если выставлен диагноз «ГСД»?
— придерживаться строгой диеты: полное исключение легкоусвояемых углеводов,
-ведение дневника питания.
Если это не поможет, на время беременности назначается инсулин — он абсолютно безопасен и для мамы, и для ребенка, и поможет избежать многих проблем у младенца».
Если гестационный сахарный диабет у женщины пустить на самотек, это чревато осложнениями у ребенка. Самые распространенные среди них — ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет 1 и 2 типа.
Следите не только за своим здоровьем, но и за здоровьем своего будущего ребенка!