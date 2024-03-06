Дети ждать не могут. Экс-мэр Омска Фадина высказалась по школе в Серебряном береге

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В конце феврале Город55 выпустил большое интервью с представителем московской компании «Капитал Развитие», которая получила контракт на строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег» стоимостью почти 1,2 млрд рублей. Однако на объекте возникли проблемы, и с ноября прошлого года никакие работы на стройплощадке не ведутся.
На наше интервью отреагировала экс-мэр Омска, ныне депутат Госдумы Оксана Фадина. В своем разборе она обозначила моменты, с которыми согласна, а также указала некоторые манипулятивные, по ее мнению, заявления.
«Капитал Развитие» сообщило, что в случае расторжения контракта готово обжаловать это в суде, и разбирательства могут растянуться. По словам Фадиной, у мэрии юристов и времени судиться хватит, равно как и решительности и оснований выбрать нового подрядчика.
Депутат считает, что депстрою не придется изыскивать новые средства на строительство школы в случае расторжения контракта, а значит и затягивать с выбором нового подрядчика.
«Так как федеральное соглашение ранее заключено, все лимиты в полном объеме по сметной документации были зафиксированы и обеспечены, целевые средства на казначейских счетах никуда не делись, кроме ранее выплаченного и неиспользованного аванса данным подрядчиком. Объем 280 млн рублей. Но это поправимо, так как только контракт будет расторжен — подрядчик будет обязан вернуть неиспользованный аванс, так как пользование бюджетными средствами, например, на депозитах с процентами, влечет неосновательное обогащение», — отметила Оксана Фадина.
Ход строительства при проведении новых торгов, конечно, удлинится, но работы на объекте при успешной контрактации можно будет возобновить уже с мая.
Фадина поддержала подрядчика в моменте необходимости оплаты допобъемов работ, но не согласилась, что это должна быть любая цена, понравившаяся компании. Расценки, по ее мнению, не сошлись. Генподрядчик дважды представлял акты выполненных работ по демонтажу (декабрь 2023-го и февраль 2024-го) на сумму 275 млн рублей, и депстрой отказывал в оплате данных актов. А в январе 2024 года подрядчик в рабочем порядке представил смету на сумму 113,36 млн рублей за допобъемы демонтажа. В экспертизу такая версия не загружалась.
«Мы видим метания и бесцельно потраченное время всех участников процесса. По логике — нужно применить расценки этого вида работ как в контракте на первую партию бетона, получить положительное заключение экспертизы и соответственно — деньги за работу, продолжив технологический процесс», — прокомментировала Фадина.
Экс-мэр Омска согласилась с подрядчиком — компанией «Капитал развитие» — по вопросу несовершенного проекта, который с ошибками в документации и сметах прошел госэкспертизу. Подобные ситуации, как отмечает Фадина, возникают не впервые.
«На самом же деле, как заказчик, так и подрядчик не впервые оказываются заложниками ситуации, потому что, то половина стропильной части кровли потеряется, то изыскания подложные, и проектировщик ссылается на положительную экспертизу — „мол, к пуговицам претензий нет“», — объяснила депутат.
Вариантов по решению этого вопроса Фадина предлагает несколько. Во-первых, перевыставить мэрии регрессом издержки за допобъемы демонтированных конструкций, подав иск на проектировщика, который некачественным исполнением задания повлек сегодняшние тяжбы и торможение стройки. Этот проектировщик — «ЗСК-Проект» из Ижевска — ранее уже, кстати, был замечен в скандальной истории, когда отказался исправлять недочеты в проекте строительства школы на Космическом проспекте.
Во-вторых, ввести законодательную инициативу в части обеспечения санкций к подрядчикам за недостоверные сведения и разработки в технической и иной документации. Этим Фадина обещает заняться в весеннюю сессию.
В-третьих, если у подрядчика есть желание остаться на объекте, оперативно загрузить сметы по дополнительным объемам работ по расценкам контракта, получить положительную экспертизу и сразу же представить акты на оплату (у заказчика в таком случае основание одно — заплатить).
Тем временем, школа в Серебряном береге в настоящий момент готова примерно на 10%, и ждать развязку по этому делу, по мнению Фадиной, можно месяц-полтора, не больше.
«Надо заходить в сезон добрых дел. Дети ждать не могут», — резюмировала депутат.