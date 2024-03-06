Дети ждать не могут. Экс-мэр Омска Фадина высказалась по школе в Серебряном береге

Фадина поддержала подрядчика в моменте необходимости оплаты допобъемов работ, но не согласилась, что это должна быть любая цена, понравившаяся компании. Расценки, по ее мнению, не сошлись. Генподрядчик дважды представлял акты выполненных работ по демонтажу (декабрь 2023-го и февраль 2024-го) на сумму 275 млн рублей, и депстрой отказывал в оплате данных актов. А в январе 2024 года подрядчик в рабочем порядке представил смету на сумму 113,36 млн рублей за допобъемы демонтажа. В экспертизу такая версия не загружалась.