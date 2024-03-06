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В Москве задержали экс-начальника антикоррупционного отдела омского УМВД

Бывшего начальника антикоррупционного отдела омского УМВД арестовали в Москве

6 марта 2024, 13:46
Фото: 1MI

В Москве задержали экс-начальника антикоррупционного отдела омского УМВД

Александр Карасев возглавлял местное управления экономической безопасности и противодействия коррупции до 2017 года, после чего переехал в столицу.

В Москве арестовали экс-начальника антикоррупционного отдела омского УМВД Александра Карасева, сообщает «Новый Омск» со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения ареста еще не было.

Известно, что Карасев руководил местным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции до 2017 года, после чего переехал в столицу. В тот период вокруг его имени ходили слухи о возможной причастности к незаконным махинациям с недвижимостью.

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#Омск#Омская область#УМВД#Коррупция#Арест#Новости#УМВД Омской области#Анастасия Баянова#Профилактика коррупции#Арестовал
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