Бывшего начальника антикоррупционного отдела омского УМВД арестовали в Москве

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В Москве арестовали экс-начальника антикоррупционного отдела омского УМВД Александра Карасева, сообщает «Новый Омск» со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения ареста еще не было.
Известно, что Карасев руководил местным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции до 2017 года, после чего переехал в столицу. В тот период вокруг его имени ходили слухи о возможной причастности к незаконным махинациям с недвижимостью.