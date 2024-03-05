Высокотехнологичные МСП привлекли 34 млрд рублей в рамках льготного кредитования

Исаевич отметил, что сегодня 75% занимающихся научными исследованиями компаний — это субъекты МСП. У них имеется несколько преимуществ перед крупными госкорпорациями. Так, они быстрее перестраиваются и могут оказать помощь в развитии других важных направлений.