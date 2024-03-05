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Высокотехнологичные МСП привлекли 34 млрд рублей в рамках льготного кредитования

Высокотехнологичные МСП привлекли 34 млрд рублей в рамках льготного кредитования

5 марта 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney
С апреля 2022 года, с момента запуска госпрограммы льготного кредитования под 3% годовых, малые и средние предприятия, работающие в сфере высоких технологий, привлекли более 34 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе Корпорации МСП, через МСП Банк за этот период заключили 240 договоров. Большую часть — 152 договора, заключили в прошлом году, пишет ТАСС.

Возглавляющий Корпорацию МСП Александр Исаевич назвал льготное кредитование инструментом адресной поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в ключевых отраслях. Поддержка этих отраслей — это наращивание импортозамещения, повышение технологического суверенитета России, стимулирование высокотехнологичных компаний к дальнейшему развитию.

Возможностями льготной программы по данному направлению уже воспользовались компании почти из 40 регионов. В тройке лидеров Москва, Подмосковье и Петербург.

Среди лидирующих отраслей: разработка компьютерного ПО, исследования в сфере технических и естественных наук, работа с базами данных, IT, химическое производство и не только.

Исаевич отметил, что сегодня 75% занимающихся научными исследованиями компаний — это субъекты МСП. У них имеется несколько преимуществ перед крупными госкорпорациями. Так, они быстрее перестраиваются и могут оказать помощь в развитии других важных направлений.

В КМСП напомнили, что компании, претендующие на льготное кредитование, должны соответствовать ряду критериев. Это работа в 16 приоритетных отраслях, годовая выручка минимум 100 млн рублей, среднегодовой прирост от 12% и ряд других.

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