Все лучше и лучше. В Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В период с 26 февраля по 3 марта у жителей региона стали значительно реже выявлять ОРВИ. Так, показатель заболеваемости составил 61,5 на 10 тысяч населения, а это на 36,3% ниже эпидемического порога.
Заболеваемость омичей и жителей разных районов области в Роспотребнадзоре объявляют циркуляцией гриппа и вирусов негриппозной этиологии, также продолжают встречаться случаи коронавируса.
Среди всех случаев заболеваний, процент вирусов гриппа составил 34,2, а вирусов негриппозной этиологии — 60,5. Среди них встречались респираторно-синцитиальные вирусы — 15,8%, метапневмовирусы — 13,2%, , коронавирусы — 10,5% и другие.
В период сезонного подъема заболеваемости жителей региона попросили соблюдать простые правила и заботиться о своем здоровье. Стоит избегать массового скопления людей, использовать антисептики, чаще мыть руки, а при появлении первых признаков заболевания сразу обращаться к врачу.