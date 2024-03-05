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Все лучше и лучше. В Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ

5 марта 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney
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У жителей Омской области стали намного реже выявлять ОРВИ

Данные о заболеваемости жителей региона за 9 неделю 2024 года предоставил Роспотребнадзор.

В период с 26 февраля по 3 марта у жителей региона стали значительно реже выявлять ОРВИ. Так, показатель заболеваемости составил 61,5 на 10 тысяч населения, а это на 36,3% ниже эпидемического порога.

Заболеваемость омичей и жителей разных районов области в Роспотребнадзоре объявляют циркуляцией гриппа и вирусов негриппозной этиологии, также продолжают встречаться случаи коронавируса.

Среди всех случаев заболеваний, процент вирусов гриппа составил 34,2, а вирусов негриппозной этиологии — 60,5. Среди них встречались респираторно-синцитиальные вирусы — 15,8%, метапневмовирусы — 13,2%, , коронавирусы — 10,5% и другие.

В период сезонного подъема заболеваемости жителей региона попросили соблюдать простые правила и заботиться о своем здоровье. Стоит избегать массового скопления людей, использовать антисептики, чаще мыть руки, а при появлении первых признаков заболевания сразу обращаться к врачу.

Ситуация улучшается. В Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ
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#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#ОРВИ#Новости#Заболеваемость#Управление Роспотребнадзора#Анастасия Баянова
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