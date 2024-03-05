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Вред зависания в телефоне перед сном: объяснение врача

5 марта 2024, 07:36
Врач объяснила, почему вредно проводить много времени в телефоне перед сном. Это оказывает негативное влияние не только на зрение, но и на общее состояние организма.

Одна из проблем, которые могут возникнуть при длительном использовании гаджетов перед сном — это нарушение сна. Синий свет, который излучается экраном смартфона, оказывает негативное воздействие на выработку мелатонина — гормона, который регулирует сон. Даже уменьшение яркости экрана не спасает от этой проблемы. Кроме того, держать смартфон в положении лежа или полулежа также может привести к снижению остроты зрения, так как его невозможно расположить на правильном расстоянии, пишет tsn24.ru.

Постоянное просматривание телефона лежа на боку может также привести к разнице в остроте зрения между правым и левым глазом. Кроме того, такое положение тела также влияет на искривление шейного отдела позвоночника.

Для здоровья глаз полезен естественный дневной свет, в то время как искусственный свет, излучаемый гаджетами, вреден. Поэтому рекомендуется пользоваться смартфоном и другими гаджетами на правильно обустроенном рабочем месте с хорошим естественным освещением. Важно также делать перерывы в работе с компьютером и проводить активный отдых, чтобы глазам дать возможность отдохнуть от монитора и экрана.

Детям также рекомендуется ограничивать использование гаджетов. Продукты, такие как черника и морковь, действительно полезны для зрения, но не стоит преувеличивать их полезность. Чтобы получить достаточное количество полезных элементов из этих продуктов, нужно потреблять их в больших количествах. Кроме того, организм усваивает только часть полезных веществ из них.

Важно помнить, что умеренность в использовании гаджетов и в рационе питания является ключевым фактором для поддержания здоровья глаз и организма в целом.

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