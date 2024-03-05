Вред зависания в телефоне перед сном: объяснение врача

Одна из проблем, которые могут возникнуть при длительном использовании гаджетов перед сном — это нарушение сна. Синий свет, который излучается экраном смартфона, оказывает негативное воздействие на выработку мелатонина — гормона, который регулирует сон. Даже уменьшение яркости экрана не спасает от этой проблемы. Кроме того, держать смартфон в положении лежа или полулежа также может привести к снижению остроты зрения, так как его невозможно расположить на правильном расстоянии, пишет tsn24.ru.