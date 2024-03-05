Врач-кардиолог Гандельман рассказал о положительных эффектах простого гороха

Во время выступления в программе «Жить здорово!» доктор отметил, что использование обычного гороха может иметь положительный эффект на здоровье. Он объяснил, что это связано с наличием в горохе грубых волокон, которые не позволяют вредным веществам попадать в кровь, пишет vse42.ru.