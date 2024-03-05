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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Врач-кардиолог Гандельман рассказал о положительных эффектах простого гороха

5 марта 2024, 10:29
Кардиолог Гандельман поделился информацией о продукте, который поможет очистить организм от вредных веществ и канцерогенов.

Во время выступления в программе «Жить здорово!» доктор отметил, что использование обычного гороха может иметь положительный эффект на здоровье. Он объяснил, что это связано с наличием в горохе грубых волокон, которые не позволяют вредным веществам попадать в кровь, пишет vse42.ru.

При приеме пищи, холестерин, токсины и канцерогены попадают в организм, но грубые волокна гороха предотвращают их всасывание из кишечника. Как сообщает издание NEWS.ru, они образуют защитную оболочку вокруг этих веществ.

Интересно отметить, что достаточное количество грубых волокон можно получить, потребляя всего 100 грамм гороха в день.

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