Возбуждено уголовное дело по факту принудительного труда на ферме в селе Шадриха

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Дело было инициировано по части два статьи 127 Уголовного кодекса РФ, которая касается незаконного лишения свободы без похищения. Проект «Неволя» предоставляет юридическую поддержку в рамках этого дела, пишет ИА «УралПолит.ru»
Следует напомнить, что 21 февраля активисты общественного движения «Альтернатива», которое борется с торговлей людьми и принудительным трудом, совместно с полицией освободили гражданина Беларуси от «рабства».