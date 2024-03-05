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Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Возбуждено уголовное дело по факту принудительного труда на ферме в селе Шадриха

5 марта 2024, 16:12
Правозащитный проект «Травмпункт» сообщил о возбуждении уголовного дела следственным отделом по Первоуральску СУ СК РФ в связи с принудительным трудом на ферме в селе Шадриха.

Дело было инициировано по части два статьи 127 Уголовного кодекса РФ, которая касается незаконного лишения свободы без похищения. Проект «Неволя» предоставляет юридическую поддержку в рамках этого дела, пишет ИА «УралПолит.ru»

Следует напомнить, что 21 февраля активисты общественного движения «Альтернатива», которое борется с торговлей людьми и принудительным трудом, совместно с полицией освободили гражданина Беларуси от «рабства».

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