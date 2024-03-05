Возбуждено уголовное дело по факту принудительного труда на ферме в селе Шадриха

Правозащитный проект «Травмпункт» сообщил о возбуждении уголовного дела следственным отделом по Первоуральску СУ СК РФ в связи с принудительным трудом на ферме в селе Шадриха.