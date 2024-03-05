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Published Сегодня, 06:37

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иллюстрация

В отпуске? Посадившие в поле самолет Сочи-Омск пилоты до сих пор не вышли на работу

5 марта 2024, 06:37
Фото: Город55
иллюстрация

Посадившие в поле самолет Сочи-Омск пилоты до сих пор не вышли на работу

Мужчин не допускают к работе, а держат в отпуске без сохранения зарплаты.

Стало известно, что пилоты, которые посадили самолет в поле под Новосибирском, до сих пор не вышли на работу. Они находятся в отпуске без содержания, пишет РИА «Новости».

Напомним, что экипаж «Уральских авиалиний» попал в сложную ситуацию в сентябре прошлого года. Лайнер должен был доставить пассажиров из Сочи в Омск, но что-то пошло не так. Пилоты решили полететь чуть дальше и добраться до аэродрома в Новосибирской области.

Пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова отстранили от работы, а Росавиация тем временем до сих пор проводит расследование и вникает в нюансы произошедшего.

Самолет был посажен в пшеничном поле на территории Убинского района. К слову, воздушное судно до сих пор стоит там, хотя изначально его планировали перевезти на базу авиакомпании в Екатеринбург. Изначально «Уральские авиалинии» хотели после этого случая еще использовать лайнер, но спустя четыре месяца решено было попрощаться с ним.

Глава муниципального района рассказывал, что местные жители и приезжие активно посещают то самое поле и глазеют на самолет. Он стал здешней достопримечательностью.

Кстати, в Омской области чуть не случилось другой трагедии. В феврале в небе над городом очень близко оказались два самолета. Один летел с грузом из Караганды, другой выполнял тренировочный полет. Читайте об этом подробнее в материале Города55 по ссылке здесь.

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#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Пилот#Экстренная посадка#Алина Ясинская#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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