В отпуске? Посадившие в поле самолет Сочи-Омск пилоты до сих пор не вышли на работу

Самолет был посажен в пшеничном поле на территории Убинского района. К слову, воздушное судно до сих пор стоит там, хотя изначально его планировали перевезти на базу авиакомпании в Екатеринбург. Изначально «Уральские авиалинии» хотели после этого случая еще использовать лайнер, но спустя четыре месяца решено было попрощаться с ним.