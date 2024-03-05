От Фомина к Шелесту: омские депутаты одобрили изменение структуры горадминистрации

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
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В Омском городском Совете сегодня, 5 марта, прошло внеочередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. В повестке было всего 2 вопроса, причем оба касались одной темы: изменения структуры городской администрации.
Город 55 уже писал о том, что в мэрии появилась инициатива подчинить городские административные округа напрямую мэру, выведя их таким образом из подчинения первому заместителю мэра. Объясняется это необходимостью освободить перзама и директора ДГХ Евгения Фомина для качественного выполнения основных функций.
— Данное изменение позволит первому заместителю мэра, директору департамента городского хозяйства сосредоточить усилия на вопросах жизнеобеспечения населения, дорожного хозяйства, благоустройства территории, догазификации и бытового обслуживания населения, что должно повысить оперативность и качество выполняемых функций в этих сферах, — объяснил докладчик, глава юридического департамента мэрии Олег Баланов.
Депутаты встретили эту инициативу с пониманием.
— Мы прекрасно видим, — констатировал глава комитета Юрий Козловский, — что у нас проблемы с уборкой снега, и снег сходит вместе с асфальтом. Евгению Викторовичу сейчас достаточно работы…
Депутаты вспомнили и о том, что когда-то округа подчинялись напрямую мэру — просто в соответствии с требованиями момента их «замкнули» на первого заместителя мэра, а теперь делают, как было.
Комитет проголосовал за инициативу. Окончательное решение будет принято на внеочередном пленарном заседании городского Совета, которое состоится уже завтра, 6 марта.