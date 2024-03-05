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В Русско-Полянской типографии завершилось конкурсное производство

В одной из омских типографий завершилось конкурсное производство

5 марта 2024, 05:58
Фото: 1MI

В Русско-Полянской типографии завершилось конкурсное производство

В ближайшее время юридическое лицо могут ликвидировать.

Арбитражный суд Омской области поставил точку в деле о банкротстве ООО «Русско-Полянская районная типография». Сегодня, 5 марта, опубликовано судебное определение: «Утвердить отчет конкурсного управляющего. Завершить конкурсное производство». За этим может последовать исключение банкрота из государственного реестра, то есть его ликвидация как юридического лица.

Напомним: суд признал «Русско-Полянскую типографию» несостоятельным должником в 2021 году. С 2022 года компанией руководит конкурсный управляющий Александр Коропенко, сменивший в этом качестве Степана Лютова.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве
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