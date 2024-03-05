В одной из омских типографий завершилось конкурсное производство

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Арбитражный суд Омской области поставил точку в деле о банкротстве ООО «Русско-Полянская районная типография». Сегодня, 5 марта, опубликовано судебное определение: «Утвердить отчет конкурсного управляющего. Завершить конкурсное производство». За этим может последовать исключение банкрота из государственного реестра, то есть его ликвидация как юридического лица.
Напомним: суд признал «Русско-Полянскую типографию» несостоятельным должником в 2021 году. С 2022 года компанией руководит конкурсный управляющий Александр Коропенко, сменивший в этом качестве Степана Лютова.