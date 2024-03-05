В одной из омских типографий завершилось конкурсное производство

Арбитражный суд Омской области поставил точку в деле о банкротстве ООО «Русско-Полянская районная типография». Сегодня, 5 марта, опубликовано судебное определение: «Утвердить отчет конкурсного управляющего. Завершить конкурсное производство». За этим может последовать исключение банкрота из государственного реестра, то есть его ликвидация как юридического лица.