В Москве обсудили деловые отношения между Россией и Китаем

Стоит отметить, что в последние годы Росконгресс особое внимание уделяет укреплению связей между отечественным и зарубежным бизнесом. Прежде всего это предприятия Китая и других дружественных государств. В экосистему инвестпроектов фонда входят проект «Инвестируй в Россию» и Международный центр совместных инициатив (ICJI). На их базе Фонд Росконгресс уже заключил несколько партнерских соглашений с китайскими предприятиями и бизнес-организациями.