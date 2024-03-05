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В Москве обсудили деловые отношения между Россией и Китаем

В Москве обсудили деловые отношения между Россией и Китаем

5 марта 2024, 15:40
Фото: Изображение Midjourney
Советник президента РФ Антон Кобяков встретился с председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем, чтобы обсудить развитие деловых отношений между государствами, а также инструменты для взаимного продвижения и информационной поддержки бизнес-инициатив. Встреча прошла в Москве.

По словам Антона Кобякова, 2024 год является знаковым для российско-китайских отношений. В этом году отмечается 75 лет с момента установления дипотношений между государствами. Поэтому важно подчеркнуть роль российских и китайских предпринимателей в укреплении экономических связей и создании благоприятных условий для инвестиционной активности стран, пишет 56orb.ru

Одним из важных моментов обсуждения стали темы укрепления взаимодействия внутри механизмов, которые были разработаны правительствами России и КНР, а также работы бизнес-миссий на разных деловых площадках. В том числе были затронуты вопросы участия представителей китайского бизнес-сообщества в мероприятиях и проектах Росконгресса. Уточняется, что речь идет о Восточном экономическом форуме, Петербургском международном экономическом форуме и Кавказском инвестиционном форуме.

Стоит отметить, что в последние годы Росконгресс особое внимание уделяет укреплению связей между отечественным и зарубежным бизнесом. Прежде всего это предприятия Китая и других дружественных государств. В экосистему инвестпроектов фонда входят проект «Инвестируй в Россию» и Международный центр совместных инициатив (ICJI). На их базе Фонд Росконгресс уже заключил несколько партнерских соглашений с китайскими предприятиями и бизнес-организациями.

Как подчеркнул Чжоу Лицюнь, предприятия КНР имеют заинтересованность в развитии бизнеса в Российской Федерации. Союз китайских предпринимателей объединяет в России четыре тысячи участников, вносящих существенный вклад в развитие экономических отношений между двумя государствами. Чжоу Лицюнь также указал, что участие в проектах, связанных с решением инвестиционных задач, обеспечивает большие возможности для компаний России и Китая, которые намерены выйти на совместные рынки и установить взаимные деловые контакты.

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