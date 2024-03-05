В Кургане планируют построить новый СИЗО и режимный корпус

Исходная стоимость контракта составляла 14,8 млн рублей. Подрядчик должен был создать проект следственного изолятора на 608 мест и режимного корпуса на 365 мест. Общая площадь зданий должна была составить 5,8 тысяч квадратных метров, а высота — четыре этажа. Дополнительно предполагалось оборудование дворов для прогулок на крыше, пишет ИА «УралПолит.ru»