В Кургане планируют построить новый СИЗО и режимный корпус

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Исходная стоимость контракта составляла 14,8 млн рублей. Подрядчик должен был создать проект следственного изолятора на 608 мест и режимного корпуса на 365 мест. Общая площадь зданий должна была составить 5,8 тысяч квадратных метров, а высота — четыре этажа. Дополнительно предполагалось оборудование дворов для прогулок на крыше, пишет ИА «УралПолит.ru»
Также требуется провести госэкспертизу проекта зданий. Ожидается, что проект строительства будет разработан до середины декабря текущего года. Строительство зданий планируется осуществить в 2025–2026 годах.