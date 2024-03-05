В Госдуме РФ предложили переводить на бюджетную форму обучения студентов-отцов

Лантратова также отметила, что это право следует предоставлять только отцам, получающим первое образование. Депутат обратила внимание на то, что рождение ребенка у молодых людей повышает расходы на содержание семьи, а бесплатное обучение будет значительной поддержкой со стороны государства. По мнению Лантратовой, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.