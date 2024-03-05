В Госдуме РФ предложили переводить на бюджетную форму обучения студентов-отцов

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Она предложила дать возможность перейти на бюджетное финансирование тем студентам, которые стали отцами во время своего обучения и выполняют свои обязанности по воспитанию и образованию детей должным образом, пишет издание vse42.ru со ссылкой на ТАСС.
Лантратова также отметила, что это право следует предоставлять только отцам, получающим первое образование. Депутат обратила внимание на то, что рождение ребенка у молодых людей повышает расходы на содержание семьи, а бесплатное обучение будет значительной поддержкой со стороны государства. По мнению Лантратовой, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.