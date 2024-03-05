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Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:05

В Госдуме РФ предложили переводить на бюджетную форму обучения студентов-отцов

5 марта 2024, 07:03
В Госдуме РФ высказали предложение о переводе студентов-отцов на бюджетную форму обучения. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась с этим предложением к министру науки и высшего образования.

Она предложила дать возможность перейти на бюджетное финансирование тем студентам, которые стали отцами во время своего обучения и выполняют свои обязанности по воспитанию и образованию детей должным образом, пишет издание vse42.ru со ссылкой на ТАСС.

Лантратова также отметила, что это право следует предоставлять только отцам, получающим первое образование. Депутат обратила внимание на то, что рождение ребенка у молодых людей повышает расходы на содержание семьи, а бесплатное обучение будет значительной поддержкой со стороны государства. По мнению Лантратовой, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.

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