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Четверть омского «Взлета» поменяла хозяина

У омского «Взлета» появился новый владелец

5 марта 2024, 05:00
Фото: 1MI

Четверть омского «Взлета» поменяла хозяина

Доля умершего Олега Нечаева перешла к Татьяне Нечаевой.

В обществе с дополнительной ответственностью «Взлет» изменилась структура владения. Уставный капитал компании по-прежнему разделен поровну между четырьмя бизнесменами, но доля Олега Нечаева перешла к Татьяне Нечаевой. Последняя, по-видимому, стала наследницей бизнесмена, который в свое время имел еще и статус ИП.

— Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью, — уточняется в официальном сообщении о Нечаеве, датированном 15 августа 2023 года.

«Взлет» специализируется на производстве гидравлического и пневматического силового оборудования. Его доходы за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) составили 686 млн рублей. Компаньонами Татьяны Нечаевой являются Андрей Герасимов, Владимир Корсуков и Олег Дубин. Последний руководит фирмой в качестве управляющего-индивидуального предпринимателя.

Владелец омского «Нового климата» зарегистрировался как ИП
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Переход доли
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