У омского «Взлета» появился новый владелец

В обществе с дополнительной ответственностью «Взлет» изменилась структура владения. Уставный капитал компании по-прежнему разделен поровну между четырьмя бизнесменами, но доля Олега Нечаева перешла к Татьяне Нечаевой. Последняя, по-видимому, стала наследницей бизнесмена, который в свое время имел еще и статус ИП.