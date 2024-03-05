У омского «Взлета» появился новый владелец

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В обществе с дополнительной ответственностью «Взлет» изменилась структура владения. Уставный капитал компании по-прежнему разделен поровну между четырьмя бизнесменами, но доля Олега Нечаева перешла к Татьяне Нечаевой. Последняя, по-видимому, стала наследницей бизнесмена, который в свое время имел еще и статус ИП.
— Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью, — уточняется в официальном сообщении о Нечаеве, датированном 15 августа 2023 года.
«Взлет» специализируется на производстве гидравлического и пневматического силового оборудования. Его доходы за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) составили 686 млн рублей. Компаньонами Татьяны Нечаевой являются Андрей Герасимов, Владимир Корсуков и Олег Дубин. Последний руководит фирмой в качестве управляющего-индивидуального предпринимателя.