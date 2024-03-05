Продумана до мелочей. В Омске за 19 млн продают квартиру-студию с арочными окнами

Продавец обещает, что зимой в этой студии будет очень тепло: все коммуникации и радиаторы заменили на винтажные производственные. Среди других плюсов — различные световые сценарии (в одной только ванной комнате их пять), ванная с «балийскими» мотивами, а именно раздвижной перегородкой, благодаря чему можно принимать душ и наслаждаться видом за окном. В квартире, в которой ремонт был выполнен в прошлом году, собираются оставить всю мебель и технику.