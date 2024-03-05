Продумана до мелочей. В Омске за 19 млн продают квартиру-студию с арочными окнами

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В Омске выставили на продажу квартиру-студию площадью 69 кв. м, которая находится на последнем этаже четырехэтажного дома по улице Красных зорь, 54. За квартиру, в которой, по словам владельца, все продумано до мелочей и выполнен уникальный дизайн от талантливого питерского дизайнера, просят 19,2 млн рублей.
«Небанальное зонирование с круговым сценарием движения. Редкие для Омска арочные окна с видом на закат. Почти все предметы в этой квартире были выполнены на заказ, от систем хранения и ТВ-тумбы до кухонного острова и стола в кабинете», — говорится в объявлении.
Продавец обещает, что зимой в этой студии будет очень тепло: все коммуникации и радиаторы заменили на винтажные производственные. Среди других плюсов — различные световые сценарии (в одной только ванной комнате их пять), ванная с «балийскими» мотивами, а именно раздвижной перегородкой, благодаря чему можно принимать душ и наслаждаться видом за окном. В квартире, в которой ремонт был выполнен в прошлом году, собираются оставить всю мебель и технику.