Помог прокурор. Омский инвалид-коллекционер лишился денег из-за страсти к автобусам

Мужчина попался на уловку в апреле прошлого года. Он увидел в интернете объявление по продаже крупной модели автобуса и перевел на указанные счета 9,6 тыс рублей, но, разумеется, желаемого так и не увидел. Житель Шербакульского района собирал коллекцию, но в этот раз экземпляр ему обошелся в слишком дорого.