Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

иллюстрация

Помог прокурор. Омский инвалид-коллекционер лишился денег из-за страсти к автобусам

5 марта 2024, 11:04
Фото: Город55
иллюстрация

Омский инвалид-коллекционер лишился денег из-за страсти к автобусам

Пока неизвестно, кто точно имеет отношение к краже средств и публикации ложного объявления в интернете, но оперативники уже нашли владельца счета.

В региональной прокуратуре рассказали об истории 48-летнего инвалида первой группы. Он стал жертвой мошенников, было возбуждено уголовное дело. Подробности предоставила пресс-служба ведомства.

Мужчина попался на уловку в апреле прошлого года. Он увидел в интернете объявление по продаже крупной модели автобуса и перевел на указанные счета 9,6 тыс рублей, но, разумеется, желаемого так и не увидел. Житель Шербакульского района собирал коллекцию, но в этот раз экземпляр ему обошелся в слишком дорого.

Полицейские выяснили, что деньги омича ушли на счет жителя города Самара. Его сразу же опросили и он рассказал, что отдал банковскую карту родному брату. Связь с родственником опрашиваемый не держал, так что не мог сказать ничего о его местонахождении.

Прокурор Шербакульского района потребовал через суд взыскать с владельца карты сумму потерянных средств инвалидом. Собственно, требования были удовлетворены. Потерпевший коллекционер из Омской области получил обратно свои 9,6 тыс рублей. При этом история не заканчивается, ведется расследование.

Отдала деньги аферистам. После общения с мошенниками омичка лишилась жилья
Узнать подробнее
Забирал часть себе. Омский подросток помогал аферистам обманывать пенсионеров
Узнать подробнее
#Происшествия#Омская область#Суд#Мошенничество#Прокуратура Омской области#Мошенники#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
Прокурор и мэр Омска встретились с жильцами «разрушающегося» дома на Пригородной
Сегодня, 06:38
Дорожают водоросли, лосось, угорь. Как сильно вырастет цена на суши и роллы в Омске
Сегодня, 08:44
Посвящали тату и шли в ЗАГС. Мужчины Омска признались в своих любовных безрассудствах
Сегодня, 07:16
В отпуске? Посадившие в поле самолет Сочи-Омск пилоты до сих пор не вышли на работу
Сегодня, 06:37
Будет шум и пыль. Омичи написали жалобу мэру Шелесту на новую развязку у метромоста
Вчера, 14:20
С площадкой на крыше. В бывшем «Летуре» сдают в аренду два помещения под общепит
Сегодня, 09:22