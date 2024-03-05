Помог прокурор. Омский инвалид-коллекционер лишился денег из-за страсти к автобусам

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В региональной прокуратуре рассказали об истории 48-летнего инвалида первой группы. Он стал жертвой мошенников, было возбуждено уголовное дело. Подробности предоставила пресс-служба ведомства.
Мужчина попался на уловку в апреле прошлого года. Он увидел в интернете объявление по продаже крупной модели автобуса и перевел на указанные счета 9,6 тыс рублей, но, разумеется, желаемого так и не увидел. Житель Шербакульского района собирал коллекцию, но в этот раз экземпляр ему обошелся в слишком дорого.
Полицейские выяснили, что деньги омича ушли на счет жителя города Самара. Его сразу же опросили и он рассказал, что отдал банковскую карту родному брату. Связь с родственником опрашиваемый не держал, так что не мог сказать ничего о его местонахождении.
Прокурор Шербакульского района потребовал через суд взыскать с владельца карты сумму потерянных средств инвалидом. Собственно, требования были удовлетворены. Потерпевший коллекционер из Омской области получил обратно свои 9,6 тыс рублей. При этом история не заканчивается, ведется расследование.