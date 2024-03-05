Начало новой жизни. В 2024 году жители Омской области стали чаще менять имена

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Омский ЗАГС представил статистику за январь и февраль 2024 года, согласно которой в этот период 226 жителей региона решились на смену имени. 114 человек сделало это в январе, а 112 — в феврале.
Интересно, что среди омичей чаще всего меняли имена жители Советского и Центрального округов. Так, например, в предыдущем месяце в Советском административном округе это процедуру прошел 31 омич, а в Центральном — 28. В остальных частях города цифры значительно ниже.
За пределами областного центра наибольшее количество случаев смены имени зафиксировано в Омском районе, где на этот шаг решились 4 местных жителя. Сразу в нескольких населенных пунктах имя поменяли 3 человека: в Марьяновском, Таврическом и Черлакском районах.