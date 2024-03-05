Минобразования Мурманской области ответило на вопрос об «Игре престолов» в олимпиаде

Некоторым школьникам и их родителям также не понравились вопросы, связанные с кличками американских президентов. Однако представители министерства указали, что задания на олимпиаде могут включать вопросы о выдающихся личностях и их вкладе в науку и культуру стран изучаемого языка, поэтому вопросы об американских президентах не являются неуместными.