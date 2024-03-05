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Минобразования Мурманской области ответило на вопрос об «Игре престолов» в олимпиаде

5 марта 2024, 16:00
Министерство образования и науки Мурманской области прокомментировало возможное присутствие в заданиях регионального этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку для старших классов вопросов о сериале «Игра престолов».

Киносага доступна к просмотру только для лиц старше 18 лет из-за содержания сексуальных сцен и насилия.

Представители ведомства заявили, что в заданиях не было вопросов о сюжете, деталях или персонажах сериала. Однако в заданиях были вопросы о местах, где проходили съемки сериала. Например, участникам нужно было узнать место, где был снят сериал — Ирландию, пишет Nord-News.ru.

Ученики, опрошенные изданием, отметили, что на уроках не обсуждались локации для съемок или сам сериал.

Представители министерства образования Мурманской области также подчеркнули, что участники олимпиады получают уникальные билеты с заданиями, которые поступают в зашифрованном виде за 1 час до начала олимпиады. После расшифровки задания репродуцируются для всех участников и отправляются на проверку в Москву.

В ведомстве также отметили, что региональный этап олимпиады проводится в соответствии с правилами, утвержденными Министерством просвещения РФ. Задания на все этапы олимпиады разрабатываются центральными предметно-методическими комиссиями.

Ранее в Мурманске прошел региональный этап олимпиады по английскому языку для старших классов. Некоторые участники не могли ответить на вопросы о географической локации, где проходили съемки для сериала «Игра престолов», так как они никогда не смотрели этот сериал из-за возраста.

Некоторым школьникам и их родителям также не понравились вопросы, связанные с кличками американских президентов. Однако представители министерства указали, что задания на олимпиаде могут включать вопросы о выдающихся личностях и их вкладе в науку и культуру стран изучаемого языка, поэтому вопросы об американских президентах не являются неуместными.

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