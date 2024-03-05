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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Капитализация биткойна достигла нового рекорда

5 марта 2024, 14:17
Торги 5 марта показали, что рыночная стоимость биткойна достигла нового исторического максимума. В 05:05 по московскому времени капитализация криптовалюты составила $1,35 трлн, а цена одного токена достигла отметки в $72 574.

С начала этого года капитализация криптовалюты выросла на 57,38%, а стоимость токена увеличилась на 58,32%, пишет Pravda.Ru.

По информации Bloomberg, рост капитализации произошел вследствие повышенного спроса на биткойн со стороны новых единиц обменных фондов (ETF) в США.

Биткойн является первой криптовалютой, созданной на основе технологии Blockchain («цепочка блоков»). Blockchain представляет собой непрерывную последовательность блоков, содержащих определенную информацию. Именно эта информация придает биткоину его стоимость, а не сама единица валюты.

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