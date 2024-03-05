Капитализация биткойна достигла нового рекорда

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
С начала этого года капитализация криптовалюты выросла на 57,38%, а стоимость токена увеличилась на 58,32%, пишет Pravda.Ru.
По информации Bloomberg, рост капитализации произошел вследствие повышенного спроса на биткойн со стороны новых единиц обменных фондов (ETF) в США.
Биткойн является первой криптовалютой, созданной на основе технологии Blockchain («цепочка блоков»). Blockchain представляет собой непрерывную последовательность блоков, содержащих определенную информацию. Именно эта информация придает биткоину его стоимость, а не сама единица валюты.