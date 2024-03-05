Калмыцкий кредитор «Омской топливной компании» дошел до кассации

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Published Сегодня, 06:45
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В арбитражных судах разных уровней продолжаются слушания по делу о банкротстве «Омской топливной компании». Город 55 уже писал, что Арбитражный суд Омской области постановил завершить процедуру конкурсного производства и одобрил последующую ликвидацию юрлица, но на этом история не закончилась: свой протест заявил один из кредиторов ОТК, предприниматель из Калмыкии Фуад Вели оглы Оруджов, который, как теперь стало известно, дошел до кассации.
Оруджов уверен, что конкурсный управляющий Антон Каребо предпринял недостаточно усилий, чтобы вернуть долги компании: в частности, Каребо «не обратился в суд с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника».
Напомним: «Омская топливная компания» принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Именно это ведомство является «контролирующим должника лицом», на которое могут возложить ответственность за убытки. Одна из кредиторов ОТК Христина Канаушко попыталась сделать именно это, но ее заявление о привлечении минимущества к субсидиарной ответственности было оставлено без движения.
Оруджов сначала подал апелляционную жалобу на решение о завершении конкурсного производства, но не добился своего. Сегодня, 5 марта, стало известно, что подана кассационная жалоба.
Распоряжение о ликвидации ОТК было подписано губернатором Александром Бурковым в мае 2021 года на фоне претензий к компании со стороны контрольно-счетной палаты. В октябре того же года ОТК была признана банкротом, позже выяснилось, что банкротство было преднамеренным. Гендиректор компании Александр Медведев еще в 2019 году получил тюремный срок за хищение вместе с начальником финансово-экономического отдела Вероникой Поповой и предпринимателем Викором Агарковым.