Виталий Хоценко поручил разработать конкретный план по реализации послания Путина

Губернатор также отметил, что президент Путин уделил особое внимание поддержке участников СВО и их семей в своем послании. В связи с этим в регионе ведется работа по созданию госпиталя ветеранов войн, где смогут проходить лечение и реабилитацию ребята, возвращающиеся с фронта.