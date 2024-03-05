Виталий Хоценко поручил разработать конкретный план по реализации послания Путина

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В пресс-службе правительства Омской области сообщили, что Виталий Хоценко поручил разработать конкретный план действий по реализации послания президента Владимира Путина.
Теперь за каждым членом регионального правительства и профильным министром будут закреплены конкретные мероприятия из послания главы государства с указанием целей и количественных показателей.
«Президент озвучил важные решения, касающиеся социальной сферы, на которые будем ориентироваться при планировании региональных проектов и мероприятий, в том числе, наших совместных бюджетов. Президент в послании отметил важность продолжения масштабных инфраструктурных проектов, в том числе строительства транспортных обходов городов, модернизации инфраструктуры аэропортов. Могу сказать, что наш Северный обход Омска одним из первых стоит в планах, как и омский аэропорт. Поэтому максимально нужно закатывать рукава: работы у нас было много, а будет еще больше», — пояснил Виталий Хоценко.
Губернатор также отметил, что президент Путин уделил особое внимание поддержке участников СВО и их семей в своем послании. В связи с этим в регионе ведется работа по созданию госпиталя ветеранов войн, где смогут проходить лечение и реабилитацию ребята, возвращающиеся с фронта.