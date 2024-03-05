Готовимся. В России ставка по «Семейной ипотеке» станет выше 6%

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Издание newia.ru приводит мнение эксперта по поводу введения разных ставок для «Семейной ипотеки». Также есть рассуждения по поводу новых условий для заемщиков с детьми.
Исполнительный директор финансового маркетплейса Выберу.ру Ярослав Баджурак считает, что после 1 июля многим семьям будет сложнее получить заем. В то же время льготная ставка останется на прежнем уровне — 6%.
Ну, а для остальных заемщиков она может измениться. По мнению этого эксперта, это может быть ближайший год точно. В противном случае правительство будет увеличивать расходы на субсидирование льготных процентов, поскольку Центробанк прогнозирует сохранение высокой ключевой ставки — 13,5%-15,5%».
Баджурак отмечает, что идут разговоры о том, как сделать льготный кредит адресным, а не только семьям с двумя несовершеннолетними детьми или одним ребёнком, родившимся после 1 января 2018 года, как сейчас.