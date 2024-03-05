Готовимся. В России ставка по «Семейной ипотеке» станет выше 6%

Ну, а для остальных заемщиков она может измениться. По мнению этого эксперта, это может быть ближайший год точно. В противном случае правительство будет увеличивать расходы на субсидирование льготных процентов, поскольку Центробанк прогнозирует сохранение высокой ключевой ставки — 13,5%-15,5%».