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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

иллюстрация

Готовимся. В России ставка по «Семейной ипотеке» станет выше 6%

5 марта 2024, 13:05
Фото: Город55
иллюстрация

В России ставка по «Семейной ипотеке» станет выше 6%

Эксперт высказался и сделал прогноз на данную тему.

Издание newia.ru приводит мнение эксперта по поводу введения разных ставок для «Семейной ипотеки». Также есть рассуждения по поводу новых условий для заемщиков с детьми.

Исполнительный директор финансового маркетплейса Выберу.ру Ярослав Баджурак считает, что после 1 июля многим семьям будет сложнее получить заем. В то же время льготная ставка останется на прежнем уровне — 6%.

Ну, а для остальных заемщиков она может измениться. По мнению этого эксперта, это может быть ближайший год точно. В противном случае правительство будет увеличивать расходы на субсидирование льготных процентов, поскольку Центробанк прогнозирует сохранение высокой ключевой ставки — 13,5%-15,5%».

Баджурак отмечает, что идут разговоры о том, как сделать льготный кредит адресным, а не только семьям с двумя несовершеннолетними детьми или одним ребёнком, родившимся после 1 января 2018 года, как сейчас.

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#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Россия#Новости#Алина Ясинская#Семейная ипотека
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