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Published Сегодня, 18:06

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Updated Сегодня, 18:06

Военный эксперт рассказал о характеристиках танка Т-14 «Армата»

4 марта 2024, 18:06
Согласно информации, предоставленной военным экспертом Андреем Клинцевичем, управление танком Т-14 «Армата» может производиться в беспилотном режиме. Эксперт отметил, что данная боевая машина снабжена ультрасовременной информационной системой.

По словам специалиста, платформа танка «Армата» может стать основой для множества видов вооружений. Среди них, помимо самой «Арматы», — «Бумеранг» и «Курганец-25», — рассказал Клинцевич. Эксперт подчеркнул, что тяжелая военная техника такого рода создается для ведения боев, какими они представляются в будущем. Т-14 обладает большой убойной мощностью, при этом все процессы обеспечиваются за счет инновационных систем обмена информацией. Данная машина, помимо прочего, — это своего рода хаб по распределению данных. При этом он может функционировать в беспилотном режиме.

Согласно заявлению эксперта, некоторые части конструкции Т-14 все еще требуют модернизации. В процессе проведения СВО стало понятно, что применение дронов в корне перевернуло принципы ведения боя, информирует NEWS.ru.

Данное заявление, скорее, относится к дорогой технике, способной уничтожать дешевые БПЛА, в частности — к «Армате». «Защиты от них нет никакой из-за количества дронов», — заключил эксперт.

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