Военный эксперт рассказал о характеристиках танка Т-14 «Армата»

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
По словам специалиста, платформа танка «Армата» может стать основой для множества видов вооружений. Среди них, помимо самой «Арматы», — «Бумеранг» и «Курганец-25», — рассказал Клинцевич. Эксперт подчеркнул, что тяжелая военная техника такого рода создается для ведения боев, какими они представляются в будущем. Т-14 обладает большой убойной мощностью, при этом все процессы обеспечиваются за счет инновационных систем обмена информацией. Данная машина, помимо прочего, — это своего рода хаб по распределению данных. При этом он может функционировать в беспилотном режиме.
Согласно заявлению эксперта, некоторые части конструкции Т-14 все еще требуют модернизации. В процессе проведения СВО стало понятно, что применение дронов в корне перевернуло принципы ведения боя, информирует NEWS.ru.
Данное заявление, скорее, относится к дорогой технике, способной уничтожать дешевые БПЛА, в частности — к «Армате». «Защиты от них нет никакой из-за количества дронов», — заключил эксперт.