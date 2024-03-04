Военный эксперт рассказал о характеристиках танка Т-14 «Армата»

По словам специалиста, платформа танка «Армата» может стать основой для множества видов вооружений. Среди них, помимо самой «Арматы», — «Бумеранг» и «Курганец-25», — рассказал Клинцевич. Эксперт подчеркнул, что тяжелая военная техника такого рода создается для ведения боев, какими они представляются в будущем. Т-14 обладает большой убойной мощностью, при этом все процессы обеспечиваются за счет инновационных систем обмена информацией. Данная машина, помимо прочего, — это своего рода хаб по распределению данных. При этом он может функционировать в беспилотном режиме.