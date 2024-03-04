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Темури Латария

В одной из фирм Темури Латарии сменилось руководство

4 марта 2024, 05:37
Фото: 1MI
Темури Латария

Темури Латария снова сменил директора в «Сибирских колбасах»

Елена Карпушина продержалась во главе компании чуть больше 2 месяцев.

В обществе с ограниченной ответственностью «Сибирские колбасы», прописанном в Омске в 8-м Семиреченском переулке, в очередной раз сменилось руководство. С 1 марта должность директора в этой компании занимает Вячеслав Севостьянов.

Единственным учредителем «Сибирских колбас» является богатейший омский бизнесмен Темури Латария. Стоит отметить, что Севостьянов стал директором уже во второй раз, а в первый, в 2013 году, сменил в этом качестве именно Латарию. Он ушел с поста в декабре 2023 года, но его преемница Елена Карпушина продержалась во главе фирмы всего 2 месяца с небольшим.

Сейчас Севостьянов является главой еще одной компании Латарии, зарегистрированной в одном здании с «Сибколбасами», — «Авангард». В день увольнения из «Сибколбас» в декабре Севостьянов был назначен директором «Алтайских колбас», прописанных в Барнауле, но 23 января оставил этот пост.

Отметим, что выручка «Сибирских колбас» за 2022 год составила почти 6 млрд рублей (данных за 2023 год пока нет). Компания занимается производством колбасных изделий. До 2013 года она принадлежала Дмитрию Брокле.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Сибирские колбасы#Смена руководства
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