В одной из фирм Темури Латарии сменилось руководство

Единственным учредителем «Сибирских колбас» является богатейший омский бизнесмен Темури Латария. Стоит отметить, что Севостьянов стал директором уже во второй раз, а в первый, в 2013 году, сменил в этом качестве именно Латарию. Он ушел с поста в декабре 2023 года, но его преемница Елена Карпушина продержалась во главе фирмы всего 2 месяца с небольшим.