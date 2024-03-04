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Сотрудники МЧС попросили омичей отказаться от выхода на весенний лед

Улов не стоит жизни. В МЧС попросили омичей отказаться от выхода на весенний лед

4 марта 2024, 07:19
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

Сотрудники МЧС попросили омичей отказаться от выхода на весенний лед

Нередко подвергают себя опасности рыбаки и любопытные дети.

Специалисты регионального МЧС предупредили жителей Омской области об опасности выхода на лед. Порядка 1,5 тысяч человек на прошлой неделе выходили говорить о важной теме со взрослыми и детьми.

Дело в том, что лед меняет структуры с приближением весны, становясь рыхлым и хрупким. Из-за потепления подмывается нижний слой покрытия, так что оценивать прочность льда по его поверхности не стоит. В любой момент можно оказаться в ледяной воде.

Ему помог случай прохожий, который гулял с собакой. Мужчина несколько раз сам провалился под лед, но трагедии в итоге удалось избежать.

Конечно, многих не останавливают предупреждения и очевидная опасность. В частности это касается рыбаков. Улов не стоит жизни, отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Сергей Звеков. В качестве примера он привел прошлогодний инцидент в Малокулачье, где мужчина провалился под лед.

Тянет ко льду весной и любопытных детей. Сотрудник МЧС просят проговаривать им о последствиях опасных забав на водоемах. При этом некоторые настолько не боятся, что выезжают на автомобилях на лед.

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#Общество#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Провал под лед#Новости#Лед#Алина Ясинская#Выход на лед#Безопасный лед
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