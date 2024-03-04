Улов не стоит жизни. В МЧС попросили омичей отказаться от выхода на весенний лед

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Специалисты регионального МЧС предупредили жителей Омской области об опасности выхода на лед. Порядка 1,5 тысяч человек на прошлой неделе выходили говорить о важной теме со взрослыми и детьми.
Дело в том, что лед меняет структуры с приближением весны, становясь рыхлым и хрупким. Из-за потепления подмывается нижний слой покрытия, так что оценивать прочность льда по его поверхности не стоит. В любой момент можно оказаться в ледяной воде.
Ему помог случай прохожий, который гулял с собакой. Мужчина несколько раз сам провалился под лед, но трагедии в итоге удалось избежать.
Конечно, многих не останавливают предупреждения и очевидная опасность. В частности это касается рыбаков. Улов не стоит жизни, отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Сергей Звеков. В качестве примера он привел прошлогодний инцидент в Малокулачье, где мужчина провалился под лед.
Тянет ко льду весной и любопытных детей. Сотрудник МЧС просят проговаривать им о последствиях опасных забав на водоемах. При этом некоторые настолько не боятся, что выезжают на автомобилях на лед.