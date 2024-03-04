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В Омске мужчина перерезал горло бездомной собаке, чтобы съесть ее

Убил и выпотрошил. В Омске мужчина перерезал горло бездомной собаке, чтобы съесть ее

4 марта 2024, 10:19
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омске мужчина перерезал горло бездомной собаке, чтобы съесть ее

Живодера задержали и, как оказалось, он уже не один раз имеет проблемы с законом.

В Омске произошел вопиющий случай — мужчина напал на бездомную собаку. Полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В пресс-службе УМВД рассказали подробности случившегося.

Все произошло на территории частного дома по улице Торговая. Участковый задержал 32-летнего подозреваемого. Он сидел пьяный в гостях у знакомых. Мужчина признался, что при виде пса на улице захотел его съесть.

Любитель собачатины схватил будущую еду за лапы, ударил об лед и перерезал ножом горло, ударил несколько раз топором и выпотрошил. Пес умер от кровопотери.

До этого мужчина был судим за кражу, угон, грабеж и намеренное причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит до трех лет заключения.

До этого Город55 рассказывал, как мужчина отстреливал собак из ружья. Местные жители заметили агрессора на улице 20 лет РККА. Он начал вести себя неадекватно, а в руках у него было ружье.

Одновременно с этим бездомные псы охотятся за мигрирующими косулями. Они застают их врасплох, когда те, например, попадают в прутья забора. Пугающие разодранные туши заполонили город и его область. Так, масса изувеченных и замерзших косуль валяется вдоль дороги на территории Любинского района. Гуляющие в Советском парке заметили обглоданную тушу — косуля также угодила в ловушку.

Проблема с мертвыми косулями действительно в регионе есть. Буквально сплошь и рядом туши на территории садовых товариществ. В общей сложности их насчитали 229 штук. Омичи боятся, что из-за разложения по региону будут распространяться различные заболевания. В связи с этим председатель ассоциации СНТ «Родник» направил официальную жалобу.

Омичи пожаловались на мужчину, который стрелял из ружья по бездомным собакам
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#Происшествия#Омск#Омская область#Бездомные собаки#Новости#Собака#Жестокое обращение с животными#Алина Ясинская
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