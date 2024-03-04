Убил и выпотрошил. В Омске мужчина перерезал горло бездомной собаке, чтобы съесть ее

Одновременно с этим бездомные псы охотятся за мигрирующими косулями. Они застают их врасплох, когда те, например, попадают в прутья забора. Пугающие разодранные туши заполонили город и его область. Так, масса изувеченных и замерзших косуль валяется вдоль дороги на территории Любинского района. Гуляющие в Советском парке заметили обглоданную тушу — косуля также угодила в ловушку.