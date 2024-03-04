Супермодель Ирина Шейк сдаёт свою квартиру в Нью-Йорке

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Площадь квартиры составляет 185 квадратных метров. В ней есть две спальни и три ванные комнаты, отделанные мрамором. Особенностью квартиры являются панорамные окна высотой в три метра. Еще одним интересным аспектом является близость к реке Гудзон. Будущие жильцы квартиры смогут насладиться частным двориком, где есть терраса, скромная мебель и деревья, которые защищают его от солнца.
Известно, что модель приобрела эту квартиру семь лет назад за 6,1 миллиона долларов. Несколько лет назад она пыталась продать ее за 8,2 миллиона долларов, но не смогла найти покупателя и в итоге решила сдавать ее за 20 тысяч долларов.