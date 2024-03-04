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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:47

Супермодель Ирина Шейк сдаёт свою квартиру в Нью-Йорке

4 марта 2024, 10:45
Появились сведения о том, что знаменитая модель Ирина Шейк решила сдать свою квартиру в Нью-Йорке. Квартира находится в престижном районе West Village и была построена в 2015 году. За аренду Ирина просит 30 тысяч долларов ежемесячно, пишет Pravda.Ru.

Площадь квартиры составляет 185 квадратных метров. В ней есть две спальни и три ванные комнаты, отделанные мрамором. Особенностью квартиры являются панорамные окна высотой в три метра. Еще одним интересным аспектом является близость к реке Гудзон. Будущие жильцы квартиры смогут насладиться частным двориком, где есть терраса, скромная мебель и деревья, которые защищают его от солнца.

Известно, что модель приобрела эту квартиру семь лет назад за 6,1 миллиона долларов. Несколько лет назад она пыталась продать ее за 8,2 миллиона долларов, но не смогла найти покупателя и в итоге решила сдавать ее за 20 тысяч долларов.

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