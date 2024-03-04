Супермодель Ирина Шейк сдаёт свою квартиру в Нью-Йорке

Известно, что модель приобрела эту квартиру семь лет назад за 6,1 миллиона долларов. Несколько лет назад она пыталась продать ее за 8,2 миллиона долларов, но не смогла найти покупателя и в итоге решила сдавать ее за 20 тысяч долларов.