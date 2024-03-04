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Published Сегодня, 10:41

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Снимки Саманты Эверли для Playboy были сгенерированы нейросетью

4 марта 2024, 10:41
Первый раз на обложке мексиканского выпуска журнала «Playboy» появилась модель, которую создал искусственный интеллект. Все фотографии «Саманты Эверли» были сделаны при помощи нейронной сети, пишет Pravda.Ru.

Издание также опубликовало интервью, в котором Саманта рассказывает о себе. Она представляет себя 23-летней девушкой, увлеченной творчеством людей, и завидующей им возможностью наслаждаться едой и морским бризом. На вопрос о конкуренции с другими цифровыми моделями, Саманта отвечает, что у каждого из них есть свое место и шанс для самореализации.

Созданная искусственным интеллектом красавица имеет аккаунт в социальных сетях, на котором подписаны около 119 тысяч человек. По информации Factz, Саманта Эверли стала миллионером, предоставляя платную подписку на эксклюзивный контент для взрослых.

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