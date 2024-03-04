Издание также опубликовало интервью, в котором Саманта рассказывает о себе. Она представляет себя 23-летней девушкой, увлеченной творчеством людей, и завидующей им возможностью наслаждаться едой и морским бризом. На вопрос о конкуренции с другими цифровыми моделями, Саманта отвечает, что у каждого из них есть свое место и шанс для самореализации.