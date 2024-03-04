Рухнут в любой момент. Куда обращаться, если заметили на крыше большие сосульки

Уборка снега и наледи с крыш — ответственность управляющей компании, которой принадлежит тот или иной дом. УК должны своевременно реагировать на обращения жителей и принимать необходимые меры для их безопасности. Так, если вы заметили на крыше своего дома большие сосульки или снежную «шапку», звоните в управляющую компанию, опасность должны устранить.