Рухнут в любой момент. Куда обращаться, если заметили на крыше большие сосульки

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Уборка снега и наледи с крыш — ответственность управляющей компании, которой принадлежит тот или иной дом. УК должны своевременно реагировать на обращения жителей и принимать необходимые меры для их безопасности. Так, если вы заметили на крыше своего дома большие сосульки или снежную «шапку», звоните в управляющую компанию, опасность должны устранить.
Если же проблема не решается, стоит обратиться в госжилинспекцию Омской области. Она расположена по адресу улица Булатова, 68. При себе нужно иметь паспорт, также можно подать жалобу (при желании, с фотографиями или видео) через интернет-сервис «ГИС ЖКХ».
Есть еще один способ повлиять на ситуацию — обратиться в департамент контроля городской администрации. Для этого нужно написать заявление и предоставить его сотрудникам ведомства, после чего контролирующие органы примут решение о проведении проверки.