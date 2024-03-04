Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Омичам рассказали, куда обращаться, если заметили на крыше большие сосульки

Рухнут в любой момент. Куда обращаться, если заметили на крыше большие сосульки

4 марта 2024, 12:56
Фото: 1MI

Омичам рассказали, куда обращаться, если заметили на крыше большие сосульки

С приходом весны омичи все чаще начали жаловаться на сосульки и глыбы снега, свисающие с крыш. Расскажем, куда звонить и что делать, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Уборка снега и наледи с крыш — ответственность управляющей компании, которой принадлежит тот или иной дом. УК должны своевременно реагировать на обращения жителей и принимать необходимые меры для их безопасности. Так, если вы заметили на крыше своего дома большие сосульки или снежную «шапку», звоните в управляющую компанию, опасность должны устранить.

Если же проблема не решается, стоит обратиться в госжилинспекцию Омской области. Она расположена по адресу улица Булатова, 68. При себе нужно иметь паспорт, также можно подать жалобу (при желании, с фотографиями или видео) через интернет-сервис «ГИС ЖКХ».

Есть еще один способ повлиять на ситуацию — обратиться в департамент контроля городской администрации. Для этого нужно написать заявление и предоставить его сотрудникам ведомства, после чего контролирующие органы примут решение о проведении проверки.

Обошлось. На Ленина убрали опасные сосульки, которые могли проломить омичам головы
Узнать подробнее
#Снег#Омск#Омская область#Крыши#Новости#Опасность#Крыша#Сосульки#Снег на крышах#Сосулька#Опасное явление#Анастасия Баянова
Подпишитесь
«Внимание всем!». Скоро в Омске проведут проверку систем экстренного оповещения
Сегодня, 09:46
Зампредседателя правительства Омской области Ромахин стал кандидатом в атаманы
Сегодня, 06:52
Более двухсот туш. Омичи попросили минприроды убрать с территорий СНТ мертвых косуль
Сегодня, 08:45
Запуск уже в апреле. Омская «Ангара» первой полетит с космодрома «Восточный»
Сегодня, 04:21
Приедет министр Фальков. Хоценко анонсировал официальное открытие нового корпуса ОмГУ
Сегодня, 04:46
Придется подождать. Школу в омском ЖК «Ясная поляна» рассчитывают сдать в 2026 году
Сегодня, 06:39