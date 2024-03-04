Роспотребнадзор изъял из оборота в Кузбассе более 70 кг опасных рыбы и морепродуктов

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Специалисты Роспотребнадзора в Кузбассе провели исследование 1023 образцов рыбы и морепродуктов в 2023 году. Они проверили их на соответствие гигиеническим требованиям, а также наличие микробов, химических веществ и радиоактивных элементов, пишет vse42.ru.
Из 226 образцов, проверенных на санитарно-химические показатели, один (0,4%) не соответствовал нормам по содержанию гистамина. Еще 2 образца (0,8%) не соответствовали физико-химическим требованиям, например, содержали консерванты и пищевые добавки.
Также было проанализировано 195 образцов рыбной продукции на предмет паразитов. В двух образцах (1%) были обнаружены паразиты, а восьми (2,3%) не соответствовали микробиологическим требованиям.
В результате за год Роспотребнадзор изъял восемь партий рыбной продукции общим весом 71 кг. Причиной были нарушения требований, истечение срока годности и отсутствие необходимых документов о качестве и безопасности.
Все случаи выявления некачественной рыбной продукции привели к приостановлению ее реализации. Виновные лица были привлечены к ответственности по административному правонарушению.