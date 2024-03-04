Роспотребнадзор изъял из оборота в Кузбассе более 70 кг опасных рыбы и морепродуктов

Специалисты Роспотребнадзора в Кузбассе провели исследование 1023 образцов рыбы и морепродуктов в 2023 году. Они проверили их на соответствие гигиеническим требованиям, а также наличие микробов, химических веществ и радиоактивных элементов, пишет vse42.ru.