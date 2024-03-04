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Роспотребнадзор изъял из оборота в Кузбассе более 70 кг опасных рыбы и морепродуктов

4 марта 2024, 11:18
В Кузбассе Роспотребнадзор изъял из обращения больше 70 кг опасной рыбы и морепродуктов.

Специалисты Роспотребнадзора в Кузбассе провели исследование 1023 образцов рыбы и морепродуктов в 2023 году. Они проверили их на соответствие гигиеническим требованиям, а также наличие микробов, химических веществ и радиоактивных элементов, пишет vse42.ru.

Из 226 образцов, проверенных на санитарно-химические показатели, один (0,4%) не соответствовал нормам по содержанию гистамина. Еще 2 образца (0,8%) не соответствовали физико-химическим требованиям, например, содержали консерванты и пищевые добавки.

Также было проанализировано 195 образцов рыбной продукции на предмет паразитов. В двух образцах (1%) были обнаружены паразиты, а восьми (2,3%) не соответствовали микробиологическим требованиям.

В результате за год Роспотребнадзор изъял восемь партий рыбной продукции общим весом 71 кг. Причиной были нарушения требований, истечение срока годности и отсутствие необходимых документов о качестве и безопасности.

Все случаи выявления некачественной рыбной продукции привели к приостановлению ее реализации. Виновные лица были привлечены к ответственности по административному правонарушению.

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