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Published Сегодня, 06:39

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Придется подождать. Школу в омском ЖК «Ясная поляна» рассчитывают сдать в 2026 году

4 марта 2024, 06:39
Фото: 1MI
Иллюстрация

Сроки строительства школы в омском ЖК «Ясная поляна» сдвинулись до 2026 года

С августа 2023 года стройка пустует, контракт с предыдущим подрядчиком «Омскоблстройзаказчик» расторг в одностороннем порядке.

Больше полугода на стройплощадке школы на 1122 места в микрорайоне Ясная поляна не ведутся никакие работы. Строительство образовательного объекта прекратилось в августе 2023 года после расторжения «Омскоблстройзаказчиком» контракта с подрядчиком — компанией «Капитал развитие» из Москвы.

В телеграм-канале омского минстроя местные жители в комментариях под одним из постов поинтересовались, почему везде школы строят, а в «Ясной поляне» нет. Но как следует из ответа, на скорое появление объекта рассчитывать не стоит. Сроки строительства смещаются снова: теперь это 2024–2026 годы. Хотя раньше озвучивался 2024–2025 год.

«Минстрой рассматривает участие в федеральных программах, ищем возможности привлечения инвесторов по пути государственно-коммерческого партнерства, а также правительство Омской области планирует в 3-4 квартале предоставить средства на возобновление строительно-монтажных работ на школе в Ясной Поляне», — заявили в профильном ведомстве.

Напомним, что нового застройщика для школы в «Ясной поляне» не могут выбрать, пока продолжаются суды с «Капитал развитием». Москвичи сейчас пытаются признать незаконным расторжение контракта по этому объекту.

В недавнем интервью Города55 с замгендиректора московской фирмы последний озвучил, что готов вернуться в проект при определенных условиях, которых, правда, очень много.

«Не было никакой помощи». Интервью с застройщиком омской школы в «Серебряном береге»
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#Общество#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Строительство школы#Проблемы#Юлия Истомина#Троицкое#Микрорайон Ясная Поляна#Омскоблстройзаказчик
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