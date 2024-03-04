Придется подождать. Школу в омском ЖК «Ясная поляна» рассчитывают сдать в 2026 году

В телеграм-канале омского минстроя местные жители в комментариях под одним из постов поинтересовались, почему везде школы строят, а в «Ясной поляне» нет. Но как следует из ответа, на скорое появление объекта рассчитывать не стоит. Сроки строительства смещаются снова: теперь это 2024–2026 годы. Хотя раньше озвучивался 2024–2025 год.