Придется подождать. Школу в омском ЖК «Ясная поляна» рассчитывают сдать в 2026 году

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Больше полугода на стройплощадке школы на 1122 места в микрорайоне Ясная поляна не ведутся никакие работы. Строительство образовательного объекта прекратилось в августе 2023 года после расторжения «Омскоблстройзаказчиком» контракта с подрядчиком — компанией «Капитал развитие» из Москвы.
В телеграм-канале омского минстроя местные жители в комментариях под одним из постов поинтересовались, почему везде школы строят, а в «Ясной поляне» нет. Но как следует из ответа, на скорое появление объекта рассчитывать не стоит. Сроки строительства смещаются снова: теперь это 2024–2026 годы. Хотя раньше озвучивался 2024–2025 год.
«Минстрой рассматривает участие в федеральных программах, ищем возможности привлечения инвесторов по пути государственно-коммерческого партнерства, а также правительство Омской области планирует в 3-4 квартале предоставить средства на возобновление строительно-монтажных работ на школе в Ясной Поляне», — заявили в профильном ведомстве.
Напомним, что нового застройщика для школы в «Ясной поляне» не могут выбрать, пока продолжаются суды с «Капитал развитием». Москвичи сейчас пытаются признать незаконным расторжение контракта по этому объекту.
В недавнем интервью Города55 с замгендиректора московской фирмы последний озвучил, что готов вернуться в проект при определенных условиях, которых, правда, очень много.