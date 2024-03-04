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Обнародованы подробности опрокидывания комплекса «Панцирь-С1» в Сочи

Обнародованы подробности опрокидывания комплекса «Панцирь-С1» в Сочи

4 марта 2024, 11:33
Фото: 1MI
29 февраля в Сочи пушечно-ракетный самоходный зенитный комплекс «Панцирь-С1» не вписался в поворот и опрокинулся на бок. Судя по имеющимся в Сети кадрам, машина не получила серьёзных повреждений. Состояние водителя также нормальное.

Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко отметил, что центр тяжести данного комплекса расположен достаточно высоко. Более того, машина не предназначена для кружения по узким улицам, у неё другие задачи, пишет inkazan.ru.

Издание Avia.pro не исключает вину водителя, который мог набрать высокую скорость, но не стал снижать ее перед поворотом, из-за чего и могло случиться опрокидывание.

Напомним, зенитный комплекс «Панцирь-С1» разрабатывало Конструкторское бюро приборостроения. Работы начались ещё в СССР и закончились в 1994 году. Комплекс может базироваться на колёсном или гусеничном шасси, а таке устанавливаться стационарно. «Панцирь-С1» может работать как самостоятельно, так и в составе группы (до 6 машин). Обычно комплекс устанавливают на шасси КамАЗа.

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