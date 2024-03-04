Обнародованы подробности опрокидывания комплекса «Панцирь-С1» в Сочи

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко отметил, что центр тяжести данного комплекса расположен достаточно высоко. Более того, машина не предназначена для кружения по узким улицам, у неё другие задачи, пишет inkazan.ru.
Издание Avia.pro не исключает вину водителя, который мог набрать высокую скорость, но не стал снижать ее перед поворотом, из-за чего и могло случиться опрокидывание.
Напомним, зенитный комплекс «Панцирь-С1» разрабатывало Конструкторское бюро приборостроения. Работы начались ещё в СССР и закончились в 1994 году. Комплекс может базироваться на колёсном или гусеничном шасси, а таке устанавливаться стационарно. «Панцирь-С1» может работать как самостоятельно, так и в составе группы (до 6 машин). Обычно комплекс устанавливают на шасси КамАЗа.