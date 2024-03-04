Обнародованы подробности опрокидывания комплекса «Панцирь-С1» в Сочи

Напомним, зенитный комплекс «Панцирь-С1» разрабатывало Конструкторское бюро приборостроения. Работы начались ещё в СССР и закончились в 1994 году. Комплекс может базироваться на колёсном или гусеничном шасси, а таке устанавливаться стационарно. «Панцирь-С1» может работать как самостоятельно, так и в составе группы (до 6 машин). Обычно комплекс устанавливают на шасси КамАЗа.