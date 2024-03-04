О безработице. На поиск работы в Омской области нужно больше полугода

Стоит отметить, что Омская область хоть и находится где-то в середине списка, но время поиска работы находится не на таком уж и критичном уровне. Ведь на Чукотке нужно 5,5 месяца на устройство. Позиции в конце рейтинга заняли Ингушетия и Дагестан, где уровень безработицы составил 12,5% и 27,4% соответственно.