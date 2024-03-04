О безработице. На поиск работы в Омской области нужно больше полугода

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Стало известно, как в Омской области обстоят дела с безработицей. Данные приводят представители РИА «Новости», основываясь на аналитике Росстата. Исследование было проведено на обзоре ситуации четвертого квартала прошлого года.
Так, к концу 2023 года безработных стало меньше по всей России. Лидерами по наименьшему уровню безработицы стали Чукотский (1%), Ямало-Ненецкий (1,5%) автономные округа и Санкт-Петербург (1,5%). В столице при этом сложнее найти работу (1,7%), но Москва входит в первую десятку.
Тем временем Омская область заняла 56 место. Уровень безработицы в преддверии 2024 года равнялся 3,2%. По данным экспертов, местным жителям и приезжим требуется примерно 6,3 месяца, чтобы устроиться на работу.
Стоит отметить, что Омская область хоть и находится где-то в середине списка, но время поиска работы находится не на таком уж и критичном уровне. Ведь на Чукотке нужно 5,5 месяца на устройство. Позиции в конце рейтинга заняли Ингушетия и Дагестан, где уровень безработицы составил 12,5% и 27,4% соответственно.
Низкая безработица, по наблюдениям исследователей, связана с демографическими проблемами и снижением числа мигрантов. Есть также и другие причины, в том числе высокие потребности со стороны предприятий ОПК.