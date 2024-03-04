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В деревне под Омском сотрудники МЧС спасли от огня полсотни курочек

Новое спасение. В Омской области из пылающего двухэтажного сарая вынесли 50 курочек

4 марта 2024, 07:45
Фото: МЧС России по Омской области

В деревне под Омском сотрудники МЧС спасли от огня полсотни курочек

Пожар произошел в одном из сел Азовского района.

Сегодня, 4 марта, в селе Азовского района заметили густой дым из-под кровли двухэтажного курятника. Возгорание произошло около 8 часов утра. На место выехали 7 сотрудников МЧС и 2 пожарные машины.

В 8 часов 42 минуты спасатели успешно локализовали возгорание. Благодаря быстрым действиям огонь захватил лишь 6 квадратных метров двухэтажной постройки. Пожарные спасли 50 птиц, переместив их в безопасное место во дворе. В данный момент дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания.

Ранее в селе Троицкое вспыхнул двухэтажный курятник. Пожарные вынесли из огня 23 курочки. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

В деревне под Омском пожарные спасли из горящего сарая 23 курочки
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#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#МЧС России
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