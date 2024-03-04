Новое спасение. В Омской области из пылающего двухэтажного сарая вынесли 50 курочек

В 8 часов 42 минуты спасатели успешно локализовали возгорание. Благодаря быстрым действиям огонь захватил лишь 6 квадратных метров двухэтажной постройки. Пожарные спасли 50 птиц, переместив их в безопасное место во дворе. В данный момент дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания.