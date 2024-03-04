Новое спасение. В Омской области из пылающего двухэтажного сарая вынесли 50 курочек

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Сегодня, 4 марта, в селе Азовского района заметили густой дым из-под кровли двухэтажного курятника. Возгорание произошло около 8 часов утра. На место выехали 7 сотрудников МЧС и 2 пожарные машины.
В 8 часов 42 минуты спасатели успешно локализовали возгорание. Благодаря быстрым действиям огонь захватил лишь 6 квадратных метров двухэтажной постройки. Пожарные спасли 50 птиц, переместив их в безопасное место во дворе. В данный момент дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания.
Ранее в селе Троицкое вспыхнул двухэтажный курятник. Пожарные вынесли из огня 23 курочки. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.