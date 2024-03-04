На цифровой платформе МСП.РФ запустили помогающий выбирать франшизу сервис

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что новый сервис необходим в первую очередь начинающим предпринимателям. У них появилась возможность воспользоваться проверенной бизнес-моделью. Для каждого владельца франшизы на МСП.РФ создан личный кабинет для получения и обработки заявок на их покупку.