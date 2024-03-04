На цифровой платформе МСП.РФ запустили помогающий выбирать франшизу сервис

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Сообщается, что по каждой франшизе представлена основная информация – стоимость, размер платежей, срок окупаемости, начальный капитал, требования к помещениям и не только. Также сервис помогает сравнивать выбранные франшизы, пишут РИА Новости.
Сейчас сервис предлагает франшизы по 10 направлениям. Среди них образовательные услуги, розничная торговля, общепит, медицина, производство и другие.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что новый сервис необходим в первую очередь начинающим предпринимателям. У них появилась возможность воспользоваться проверенной бизнес-моделью. Для каждого владельца франшизы на МСП.РФ создан личный кабинет для получения и обработки заявок на их покупку.
Исаевич также рассказал, что по договоренностям с франчайзерами Корпорация МСП будет отслеживать информацию о статусах рассмотрения заявок пользователей вплоть до открытия новых объектов.
Он акцентировал внимание на том, что владельцы франшиз уже могут подавать онлайн-заявки на внесение их в каталог сервиса.