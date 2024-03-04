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На цифровой платформе МСП.РФ запустили помогающий выбирать франшизу сервис

На цифровой платформе МСП.РФ запустили помогающий выбирать франшизу сервис

4 марта 2024, 08:10
Фото: 1MI
Новый сервис по подбору франшиз работает в рамках цифровой платформы МСП.РФ. На старте в каталоге содержится свыше 60 предложений, прошедших экспертизу Российской ассоциации франчайзинга. Чтобы получить доступ к сервису, предпринимателям достаточно зарегистрироваться на платформе.

Сообщается, что по каждой франшизе представлена основная информация – стоимость, размер платежей, срок окупаемости, начальный капитал, требования к помещениям и не только. Также сервис помогает сравнивать выбранные франшизы, пишут РИА Новости.

Сейчас сервис предлагает франшизы по 10 направлениям. Среди них образовательные услуги, розничная торговля, общепит, медицина, производство и другие.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что новый сервис необходим в первую очередь начинающим предпринимателям. У них появилась возможность воспользоваться проверенной бизнес-моделью. Для каждого владельца франшизы на МСП.РФ создан личный кабинет для получения и обработки заявок на их покупку.

Исаевич также рассказал, что по договоренностям с франчайзерами Корпорация МСП будет отслеживать информацию о статусах рассмотрения заявок пользователей вплоть до открытия новых объектов.

Он акцентировал внимание на том, что владельцы франшиз уже могут подавать онлайн-заявки на внесение их в каталог сервиса.

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