Крупный омский производитель сыров собрался реконструировать здание в Полтавке

Учредителями ООО «Ястро-переработка» являются Александр Кузницын, Максим Плетюк и Станислав Тяшкун. Последний также занимает пост директора в компании, специализирующейся на производстве сыра и сырных продуктов. По итогам 2022 года выручка «Ястро-переработки» выросла до 7,7 млрд рублей.