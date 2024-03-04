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Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

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Крупный омский производитель сыров собрался реконструировать здание в Полтавке

4 марта 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
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Проект реконструкции, разработанный ООО «Сибпромпроект», уже прошел экспертизу.

Городу55 стало известно, что компании «Ястро-переработка» одобрили проект реконструкции одноэтажного производственного корпуса на 1-й Восточной в Полтавке. Проектная документация уже прошла экспертизу. Положительное заключение выдало ООО «Базис».

Разработкой проектной документации для компании «Ястро-переработка» занимался «Сибирский институт промышленного проектирования». Фирмой, специализирующейся на деятельности в области архитектуры, владеет Сергей Бердов и Игорь Минин.

Учредителями ООО «Ястро-переработка» являются Александр Кузницын, Максим Плетюк и Станислав Тяшкун. Последний также занимает пост директора в компании, специализирующейся на производстве сыра и сырных продуктов. По итогам 2022 года выручка «Ястро-переработки» выросла до 7,7 млрд рублей.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в одной из компаний «Ястро» сменилось руководство. Директором ООО «Ястро-Лакт», которое прописано в селе Любино-Малороссы, стал Александр Пастарнак.

В одной из омских компаний «Ястро» сменилось руководство
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#Бизнес#Омск#Омская область#Реконструкция#Производство#Проект#Новости#Экспертиза#Полтавский район#Сыр#Юлия Истомина#Ястро
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