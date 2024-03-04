Крупный омский производитель сыров собрался реконструировать здание в Полтавке

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
Городу55 стало известно, что компании «Ястро-переработка» одобрили проект реконструкции одноэтажного производственного корпуса на 1-й Восточной в Полтавке. Проектная документация уже прошла экспертизу. Положительное заключение выдало ООО «Базис».
Разработкой проектной документации для компании «Ястро-переработка» занимался «Сибирский институт промышленного проектирования». Фирмой, специализирующейся на деятельности в области архитектуры, владеет Сергей Бердов и Игорь Минин.
Учредителями ООО «Ястро-переработка» являются Александр Кузницын, Максим Плетюк и Станислав Тяшкун. Последний также занимает пост директора в компании, специализирующейся на производстве сыра и сырных продуктов. По итогам 2022 года выручка «Ястро-переработки» выросла до 7,7 млрд рублей.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в одной из компаний «Ястро» сменилось руководство. Директором ООО «Ястро-Лакт», которое прописано в селе Любино-Малороссы, стал Александр Пастарнак.