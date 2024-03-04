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Дефицит туалетов. Омские водители автобусов вынуждены справлять нужду за гаражами

4 марта 2024, 13:38
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омские водители автобусов вынуждены справлять нужду где придется

Водители общественного транспорта пожаловались, что не все конечные остановки оборудованы туалетами, иногда приходится справлять нужду в неотведенных для этого местах.

Омские водители общественного транспорта рассказали «NGS55.RU», как обстоят дела с туалетами на конечных остановках разных маршрутов. Оказалось, что далеко не везде есть специально отведенные места для справления нужды. Часто водителям приходится бегать за гаражи, либо терпеть.

Так, например, на конечной остановке «МСЧ-9» в Октябрьском округе нет туалета для водителей. Им приходится ходить за гаражи, которые выстроены здесь в несколько рядов. Некоторые шоферы, зная положение дел, ходят в обустроенные уборные на других конечных. Однако не всем такой выход доступен — есть маршруты, где ни одна из конечных остановок не оборудована туалетом.

«Обращаться куда-то бесполезно. Ничего не изменится. На второй конечной в Амуре-2 тоже нет туалета, и тоже гаражи. Всю жизнь так оно было. Автобусники и кондукторы тоже вон за гаражи бегают», — передает слова водителя «NGS55.RU».

Есть остановки, на которых расположены диспетчерские пункты, в них есть туалеты. Правда, пускают туда только водителей муниципальных маршрутов, а частники должны дополнительно заплатить 10 рублей. Условия в уборных оставляют желать лучшего, но при отсутствии на многих остановках туалетов в принципе, можно стерпеть мелкие недочеты.

«Хорошо, что хоть здесь есть туалет. На второй конечной в поселке Осташково его нет — за автобус ходим», — поделился водитель автобуса на конечной остановке «поселок Чкаловский»
Виноват дефицит водителей. Как решают проблемы с общественным транспортом в Омске
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#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Автобус#Водитель#Новости#Пассажирский автобус#Пассажирский транспорт#Автобусы#Водители#Анастасия Баянова#Автобусы Омска
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