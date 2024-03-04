Дефицит туалетов. Омские водители автобусов вынуждены справлять нужду за гаражами

Так, например, на конечной остановке «МСЧ-9» в Октябрьском округе нет туалета для водителей. Им приходится ходить за гаражи, которые выстроены здесь в несколько рядов. Некоторые шоферы, зная положение дел, ходят в обустроенные уборные на других конечных. Однако не всем такой выход доступен — есть маршруты, где ни одна из конечных остановок не оборудована туалетом.