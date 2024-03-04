Будет шум и пыль. Омичи написали жалобу мэру Шелесту на новую развязку у метромоста

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Омичи выступили против строительства новой развязки у метромоста. Проект не устроил жителей дома по улице Добровольского, 6. Дорогу собираются проложить в границах Добровольского, Орджоникидзе и Красного Пути.
Горожане считают это нарушением их прав, так как с появлением развязки их жизнь станет хуже. Инициаторы опубликовали в соцсетях коллективное обращение мэру Омска Сергею Шелесту.
В своем письме они указывают, что машины будут ездить по их дворам, а новая дорога предполагает интенсивное движение. Соответственно от этого жители дома и их дети станут не только мучаться из-за шума, но и из-за выхлопов.
Отметим, что проект застройки на трех названных улицах уже обсуждали на заседаниях Горсовета. Предполагается, что это будет двухполосная дорога, которая поможет транспортному сообщению микрорайонам города. Также с ее появлением разгрузится перекресток Красного Пути, Фрунзе и улиц рядом.
Решение о строительстве развязки принято еще и потому, что автомобилистам откроется больший доступ к метромосту со стороны Маяковского, появится еще один выезд с Добровольского. На развитие проекта готовы направить 120 млн рублей.
Город55 запросил комментарий у администрации Омска по этому поводу. Там сообщили, что специалисты-дорожники еще обсуждают нюансы будущей развязки, проговаривая также, насколько она будет удобна всем участникам движения.
Проектирование дороги учли в адресной инвестпрограмме города на 2024 год и плановый период 2025-26 годов. Пока что составлено техническое задание для разработки проектной документации по объекту. Специалисты профильных ведомства готовят градостроительные документы.