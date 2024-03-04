Белая цветная капуста содержит больше витамина К, чем фиолетовая

Помимо витамина К, цветная капуста богата витамином С, причем в белой цветной капусте его содержится вдвое больше, чем в фиолетовой. Витамин С положительно влияет на состояние сосудов и сохраняет их эластичность. Офтальмолог Михаил Коновалов также подчеркнул полезность этого витамина для глаз и отметил, что его дефицит может повысить риск развития катаракты.