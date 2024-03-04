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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Белая цветная капуста содержит больше витамина К, чем фиолетовая

4 марта 2024, 12:07
Врач-кардиолог Герман Гандельман, выступая в программе «Жить здорово» на Первом канале, рассказал о пользе цветной капусты для нашего организма.

Он отметил, что это овощ богат витамином К, который имеет свойство останавливать кровотечение и способствовать заживлению ран. Однако кардиологи предупреждают о возможности повышения риска образования тромбов при употреблении этого витамина.

Гандельман также отметил, что людям, принимающим антикоагулянты, не рекомендуется употреблять продукты с витамином К. Белая цветная капуста содержит больше этого витамина, чем фиолетовая, пишет NEWS.ru.

Помимо витамина К, цветная капуста богата витамином С, причем в белой цветной капусте его содержится вдвое больше, чем в фиолетовой. Витамин С положительно влияет на состояние сосудов и сохраняет их эластичность. Офтальмолог Михаил Коновалов также подчеркнул полезность этого витамина для глаз и отметил, что его дефицит может повысить риск развития катаракты.

Коновалов также отметил, что цветная капуста содержит антоцианы, которые играют важную роль для здоровья сетчатки глаз. В фиолетовой цветной капусте их содержится больше, чем в белой.

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