Белая цветная капуста содержит больше витамина К, чем фиолетовая

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Он отметил, что это овощ богат витамином К, который имеет свойство останавливать кровотечение и способствовать заживлению ран. Однако кардиологи предупреждают о возможности повышения риска образования тромбов при употреблении этого витамина.
Гандельман также отметил, что людям, принимающим антикоагулянты, не рекомендуется употреблять продукты с витамином К. Белая цветная капуста содержит больше этого витамина, чем фиолетовая, пишет NEWS.ru.
Помимо витамина К, цветная капуста богата витамином С, причем в белой цветной капусте его содержится вдвое больше, чем в фиолетовой. Витамин С положительно влияет на состояние сосудов и сохраняет их эластичность. Офтальмолог Михаил Коновалов также подчеркнул полезность этого витамина для глаз и отметил, что его дефицит может повысить риск развития катаракты.
Коновалов также отметил, что цветная капуста содержит антоцианы, которые играют важную роль для здоровья сетчатки глаз. В фиолетовой цветной капусте их содержится больше, чем в белой.