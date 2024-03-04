АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 9,7 млн рублей КФХ Республики Башкортостан

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Страховыми случаями стали утрата (гибель) урожая яровой пшеницы в результате воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений — суховея и почвенной засухи, а также утрата (гибель) урожая рапса вследствие наступления природного явления — почвенной засухи.
Страховая выплата крестьянско-фермерскому хозяйству Республики Башкортостан в связи с утратой (гибелью) урожая сельскохозяйственных культур составила 9,7 млн рублей.