АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 9,7 млн рублей КФХ Республики Башкортостан

Страховыми случаями стали утрата (гибель) урожая яровой пшеницы в результате воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений — суховея и почвенной засухи, а также утрата (гибель) урожая рапса вследствие наступления природного явления — почвенной засухи.