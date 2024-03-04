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АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 9,7 млн рублей КФХ Республики Башкортостан

АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 9,7 млн рублей КФХ Республики Башкортостан

4 марта 2024, 07:11
Фото: 1MI
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ» . erid: LjN8K83AE
АО СК «РСХБ-Страхование» осуществило страховую выплату по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой крестьянско-фермерскому хозяйству Республики Башкортостан.

Страховыми случаями стали утрата (гибель) урожая яровой пшеницы в результате воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений — суховея и почвенной засухи, а также утрата (гибель) урожая рапса вследствие наступления природного явления — почвенной засухи.

Страховая выплата крестьянско-фермерскому хозяйству Республики Башкортостан в связи с утратой (гибелью) урожая сельскохозяйственных культур составила 9,7 млн рублей.

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