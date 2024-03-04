59 млн вместо 273: суд принял решение по делу о пожаре на проспекте Карла Маркса

Суслов сначала был привлечен к делу как третье лицо, а позже стал соответчиком. Ксензов добился через суд принятия обеспечительных мер — региональному управлению Росреестра было запрещено регистрировать переход права собственности на помещение, находившееся у «Эко-Элт» в аренде. Суслов пытался оспорить это решение, но проиграл в двух инстанциях.