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Суд принял решение по делу о пожаре на проспекте Карла Маркса

59 млн вместо 273: суд принял решение по делу о пожаре на проспекте Карла Маркса

4 марта 2024, 09:13
Фото: 1MI

Суд принял решение по делу о пожаре на проспекте Карла Маркса

Виновнику пожара придется возместить причиненный ущерб, но в более скромных размерах по сравнению с заявленными истцом.

Арбитражный суд Омской области 1 марта принял решение по делу, связанному с пожаром 2019 года, который произошёл в доме на проспекте Карла Маркса. В этом здании расположены, в частности, рестораны «Бирлиман» и «Хоттабович», но ответчиками в рамках судебного процесса стали ООО «Эко-Элт» и предприниматель Алексей Суслов.

— Согласно заключению эксперта, — говорится в судебных документах, — очаг пожара находился слева от входа в помещение гальванического цеха ООО «Эко-Элт» в месте расположения электрического щита. Причиной пожара послужило возгорание горючих материалов в результате теплового проявления электрического тока при пожароопасном аварийном режиме работы электрооборудования.

По-видимому, больше остальных соседей от пожара пострадало ООО «Микс», — фабрика головных уборов, прописанная в том же здании. Единственный учредитель и директор компании Сергей Ксензов в связи с понесенными им убытками вчинил «Эко-Элт» иск на 273 млн рублей. В 182 млн он оценил непосредственный ущерб, нанесенный пожаром, еще в 91 млн — свою упущенную выгоду.

Суслов сначала был привлечен к делу как третье лицо, а позже стал соответчиком. Ксензов добился через суд принятия обеспечительных мер — региональному управлению Росреестра было запрещено регистрировать переход права собственности на помещение, находившееся у «Эко-Элт» в аренде. Суслов пытался оспорить это решение, но проиграл в двух инстанциях.

Позже Ксензов был признан банкротом, и его правопреемниками в рамках дела стали Виктор Чесневский (259,5 млн рублей) и АО «АльфаСтрахование» (13,5 млн рублей).

Теперь Арбитражный суд постановил: взыскать с «Эко-Элт» в пользу «АльфаСтрахования» всю сумму, 13,5 млн. Чесневский согласно этому решению получит с «Эко-Элт» только 45,9 млн рублей. Теоретически у истца есть возможность подать апелляционную жалобу.

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#Бизнес#Суд#Пожары#Новости#Николай Эйхвальд
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