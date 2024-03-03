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иллюстрация

Подрядчик найден. Омскую поликлинику №8 отремонтируют за 15 миллионов рублей

3 марта 2024, 07:27
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области определили подрядчика для ремонта поликлиники №8

Победителю аукциона удалось предложить самую низкую цену.

1 марта на портале ЕИС «Закупки» опубликовали решение Комиссии Главного управления контрактной системы Омской области: городскую поликлинику №8 на улице Багратиона, 10 ожидает капитальный ремонт — подрядчик найден. Всего комиссия рассматривала 8 заявок от разных организаций.

Первоначальная цена контракта на ремонтные работы составляла 20 млн рублей, но организация-исполнитель предложила самую низкую цену: 15,5 млн рублей.

Подрядчику предстоит реконструкция противопожарного водопровода, обновление внутренней проводки и освещения, а также отделочные работы. Срок завершения работ — 31 июля 2024 года.

Ранее Город55 сообщал об аукционе на благоустройство улицы Петра Ильичева в Калачинске:

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#Здоровье#Ремонт#Омск#Аукцион#Поликлиника#Комиссия#Закупки#Илья Скобин#ЕИС#Контрактная система
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