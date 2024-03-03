Подрядчик найден. Омскую поликлинику №8 отремонтируют за 15 миллионов рублей

1 марта на портале ЕИС «Закупки» опубликовали решение Комиссии Главного управления контрактной системы Омской области: городскую поликлинику №8 на улице Багратиона, 10 ожидает капитальный ремонт — подрядчик найден. Всего комиссия рассматривала 8 заявок от разных организаций.