Мощный ветер и снегопады. Омичам рассказали о погоде в первую неделю весны

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
По данным сервиса Ventusky, грядущая неделя будет разнообразной: горожанам придется столкнуться с порывистым ветром, снегом, а зима будет активно сопротивляться наступлению весны.
В понедельник, 4 марта, синоптики прогнозируют скачок температуры: -8 градусов и снегопад в первой половине дня, после восхода солнца воздух начнет прогреваться — до -2 градусов. Ветер тоже не причинит особенных неудобств: «фоновые» 2,5 м/c будут сопровождать омичей большую часть дня.
Во вторник погода будет более стабильна, но появится порывистый ветер: в течение дня температура будет плавно меняться в диапазоне от -3 до -5 градусов, утром прогнозируется кратковременный снегопад. Особенно внимательными горожанам стоит быть после полудня — синоптики сообщают о порывах ветра 11 м/c.
Особых скачков температуры не планируется и в среду: прогнозируется от -5 до -7 градусов, но во второй половине дня высока вероятность снегопада. Сильного ветра также не ожидается: 2,2 — 3,0 м/c в течение дня.
В четверг столбик термометра немного опустится: -6, -7 градусов и кратковременный снегопад до рассвета, при прояснении -9 и во второй половине дня вновь возвращение к -7. Ветер тоже не доставит неудобств: 1,3 м/c.
Пятница начнется с ночного заморозка в -11 градусов, ранним утром станет чуть теплее (-7) при прояснении температура составит -8 градусов. Во второй половине дня «морозная» тенденция прекратится: после нескольких дней пасмурной хмари солнце вновь займет горизонт и прогреет воздух до -4 градусов. Прогнозируется умеренный ветер: 3,0 м/c.
Выходные, кстати, тоже будут комфортными: в субботу омичей ожидает -6 градусов в первой половине дня и -2 во второй. Остаток этого тепла будет ощущаться даже ночью воскресенья: до раннего утра синоптики прогнозируют устойчивые -4, но при прояснении похолодает до -12 (вместе со скачком температуры появятся и порывы ветра до 11 м/с). Во второй половине дня столбик термометра замрет на -6 градусах.
Ну, а мы еще раз напомним: погода в начале марта капризна и всегда стоит уточнять прогноз незадолго до выхода из дома — так он будет наиболее актуален.