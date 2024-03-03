Мощный ветер и снегопады. Омичам рассказали о погоде в первую неделю весны

Выходные, кстати, тоже будут комфортными: в субботу омичей ожидает -6 градусов в первой половине дня и -2 во второй. Остаток этого тепла будет ощущаться даже ночью воскресенья: до раннего утра синоптики прогнозируют устойчивые -4, но при прояснении похолодает до -12 (вместе со скачком температуры появятся и порывы ветра до 11 м/с). Во второй половине дня столбик термометра замрет на -6 градусах.