Цена выросла. Застройщику проблемной школы в Исилькуле готовы заплатить 590 миллионов

Напомним, что построить новый образовательный объект в Исилькуле не могут с 2020 года. Сначала дважды (в 2020-м и 2021-м) строительство доверяли компании «Лидер», тогда работы оценивались в 338 млн рублей, но оба контракта пришлось расторгнуть. Затем 12 раз проваливались аукционы на выполнение строительных работ. За это время цена успела вырасти до 552 млн рублей. Второго подрядчика — «ИТЦ АСУкомплектсервис» из Новосибирска — для школы определили под конец 2022 года, здание успели возвести на 40%.