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Published Сегодня, 06:58

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Объект готов на 40%

Цена выросла. Застройщику проблемной школы в Исилькуле готовы заплатить 590 миллионов

2 марта 2024, 06:58
Фото: Министерство строительства Омской области
Объект готов на 40%

За достройку проблемной школы в Исилькуле готовы заплатить 590 млн рублей

«Омскоблстройзаказчик» снова ищет подрядчика для завершения строительства школы, готовой примерно на 40%.

В Омске снова объявили закупку на завершение строительства школы на 550 мест в Исилькуле. Правда, по сравнению с прежним аукционом стоимость работ выросла почти на 85 млн рублей: с 505,5 до 589,5 млн. В качестве аванса будущему подрядчику готовы заплатить 20% от этой цены.

Срок, к которому школу в Исилькуле необходимо достроить, кстати, остался прежним — это 31 октября 2024 года.

Напомним, что построить новый образовательный объект в Исилькуле не могут с 2020 года. Сначала дважды (в 2020-м и 2021-м) строительство доверяли компании «Лидер», тогда работы оценивались в 338 млн рублей, но оба контракта пришлось расторгнуть. Затем 12 раз проваливались аукционы на выполнение строительных работ. За это время цена успела вырасти до 552 млн рублей. Второго подрядчика — «ИТЦ АСУкомплектсервис» из Новосибирска — для школы определили под конец 2022 года, здание успели возвести на 40%.

Однако строительство пришлось приостановить, когда выяснился факт хищения 58 млн рублей. На директора «СМУ №444» Руслана Суязова и руководителя «АСУкомплектсервис» Дениса Кильдебекова уже завели уголовное дело.

На этот раз «Омскоблстройзаказчик» рассчитывает найти для школы в Исилькуле действительно надежного подрядчика. Для этого и решили отправить сметную документацию на повторную экспертизу в части оценки достоверности определения сметной стоимости. После получения положительного заключения, формирования сметы контракта и одобрения суммы комиссией по эффективности госзакупок, аукцион объявили снова. Подрядчика собираются выбрать 14 марта.

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#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Застройщик#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Исилькуль#Строительство школы#Юлия Истомина#Омскоблстройзаказчик
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